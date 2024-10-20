Benzin ve motorinde indirim! 20 Ekim akaryakıt fiyatları

Yayınlanma: 20.10.2024 - 09:24

Güncelleme: 20.10.2024 - 09:24

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarında indirim ve zamlara sebep oluyor. 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin grubunda 1,87 TL, motorin grubunda ise 1,65 TL fiyat indirimi bekleniyor.

Peki şu anda İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

20 Ekim 2024 Pazar gününe ait güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 44.68 TL

Motorin litre fiyatı: 43.55 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 44.56 TL

Motorin litre fiyatı: 43.50 TL

LPG litre fiyatı: 24.60 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 45.09 TL

Motorin litre fiyatı: 44.08 TL

LPG litre fiyatı: 25.15 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 45.54 TL

Motorin litre fiyatı: 44.58 TL

LPG litre fiyatı: 25.05 TL