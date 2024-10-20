Benzin ve motorinde indirim! 20 Ekim akaryakıt fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinin litre fiyatında indirime gidileceği bildirildi.
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarında indirim ve zamlara sebep oluyor. 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin grubunda 1,87 TL, motorin grubunda ise 1,65 TL fiyat indirimi bekleniyor.
Peki şu anda İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
20 Ekim 2024 Pazar gününe ait güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin fiyatı: 44.68 TL
Motorin litre fiyatı: 43.55 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin fiyatı: 44.56 TL
Motorin litre fiyatı: 43.50 TL
LPG litre fiyatı: 24.60 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 45.09 TL
Motorin litre fiyatı: 44.08 TL
LPG litre fiyatı: 25.15 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 45.54 TL
Motorin litre fiyatı: 44.58 TL
LPG litre fiyatı: 25.05 TL
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