Peş peşe zamlar tabelaya yansıdı: 12 Ekim 2024 benzin ve motorin fiyatları
Akaryakıt fiyatlarına zamlar devam ediyor. Dün benzine yapılan 64 kuruşluk zammın ardından, gece yarısından itibaren 95 kuruşluk bir artış artış fiyatlara yansıdı.
Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıta peş peşe zam geldi. Dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 95 kuruş zam geldi.
Motorinde ise bir değişiklik yaşanmadı.
Önceki gece de benzin fiyatlarına 64 kuruş zam yapılmıştı. Motorinde ise çarşamba günü 77 kuruşluk bir zam geçişi olmuştu.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin fiyatı: 44.66 TL
Motorin litre fiyatı: 43.52 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin fiyatı: 44.54 TL
Motorin litre fiyatı: 43.45 TL
LPG litre fiyatı: 24.59 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 44.09 TL
Motorin litre fiyatı: 44.01 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 45.06 TL
Motorin litre fiyatı: 44.53 TL
LPG litre fiyatı: 25.04 TL
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