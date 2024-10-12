Peş peşe zamlar tabelaya yansıdı: 12 Ekim 2024 benzin ve motorin fiyatları

Yayınlanma: 12.10.2024 - 10:53

Güncelleme: 12.10.2024 - 10:53

Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıta peş peşe zam geldi. Dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 95 kuruş zam geldi.

Motorinde ise bir değişiklik yaşanmadı.

Önceki gece de benzin fiyatlarına 64 kuruş zam yapılmıştı. Motorinde ise çarşamba günü 77 kuruşluk bir zam geçişi olmuştu.

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 44.66 TL

Motorin litre fiyatı: 43.52 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 44.54 TL

Motorin litre fiyatı: 43.45 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 44.09 TL

Motorin litre fiyatı: 44.01 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 45.06 TL

Motorin litre fiyatı: 44.53 TL

LPG litre fiyatı: 25.04 TL