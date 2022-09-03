Benzin ve motorinde indirim: İşte güncel fiyatlar...
Benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi geldi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
NTV'nin haberine göre; 3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansıdı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,52 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 18,66 liradan satılıyor.
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