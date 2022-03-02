Benzin ve motorine büyük zam yolda!

02 Mart 2022 Çarşamba, 12:42

Akaryakıta zam dur durak bilmiyor. Otogaza 24 saat arayla ikinci zam gelirken bugün de benzinin ve motorinin fiyatının ciddi oranda artması bekleniyor. Bu gece motorine 1 lira 51 kuruş, benzine ise 88 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

KRT'den Olcay Dilek'in haberine göre, salıyı çarşambaya bağlayan gece itibarıyla otogaza 61 kuruş zam yapıldı. Yapılan zammın direkt pompa fiyatlarına yansıyacağı belirtildi. Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da 10,80 liraya, Ankara’da 10,83 liraya, İzmir’de ise 10,77 liraya yükseldi.

Petrol fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Rus bankalarına uygulanan yaptırımların ham petrol sevkiyatı için finansmanı engellemesi ve bazı işlemcilerin arz sıkışıklığı görülen bir dönemde Rusya'dan yapılan ham petrol sevkiyatlarından kaçınmasıyla yükseldi.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 111.01 dolara yükseldi.