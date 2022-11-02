Benzin ve motorini doğrudan ilgilendiriyor: Petrol fiyatında artış tahmini
Citi Research yayınladığı raporda petrol fiyatlarına ilişkin analizlerde bulundu. Gelecek yıl petrolde ortalama fiyat beklentisini de çıkaran kuruluş 2023 ilk çeyrek petrol fiyat tahminlerini de artırdı. Benzin ve motorin fiyatlarına doğrudan etki eden petrol fiyatları için 2023 yılında ortalama 88 dolar fiyat beklentisi oluştu.
Citi Research dün yayınladığı raporda, petrol fiyatlarının aralık ayına girerken yükselmesini beklediklerini ifade ederek, 2022 dördüncü çeyrek ve 2023 ilk çeyrek için petrol fiyat tahminlerini 4-6 hafta önceki beklentilerine göre yukarı yönlü revize etti.
ORTALAMA FİYAT BEKLENTİSİ 88 DOLAR
Brent petrolünde 2022 dördüncü çeyrekte ortalama fiyatın 97 dolar/varil olacağını tahmin eden Citi, 2023 ilk çeyrekte ortalama fiyatın 95 dolar/varil seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü.
2023 dördüncü çeyrekte Brent petrol için ortalama fiyatın 82 dolar/varil seviyesine kadar gerileyeceğini de tahmin eden Citi, 2023 yılının tamamı için ortalama fiyatı 88 dolar/varil olarak tahmin etti.
Petrol fiyatları ve dolar kuru motorin ve benzin fiyatlarına doğrdudan etki ediyor. Dolar kuru 18,70 bandında devam ederken ham petrol 89, brent petrol 95,75 dolardan işlem görüyor. Benzine ise dün 71 kuruşluk zam gelirken artış pompaya yansıdı.
İSTANBUL
Benzin: 21,38 TL
Motorin: 26,37 TL
ANKARA
Benzin: 21,53 TL
Motorin: 26,50 TL
İZMİR
Benzin: 21,52 TL
Motorin: 26,52 TL
Video Haberler
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Son dakika: Menderes Samancılar duyurdu: Ünlü oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi
- 'Reisten ricamdır' dedi: Mahir Ünal'ın istifasının ardından Mehmet Metiner'den dikkat çeken çıkış
- Soylu'dan 'deprem tatbikatı' açıklaması: 'Herkesin telefonuna 18:57'de mesaj gelecek'
- Son anketten dikkat çeken sonuçlar: Seçmen Millet İttifakı'nda kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor?
- Son Dakika... Kılıçdaroğlu 'İşte ispatladım' diyerek Soylu'ya sert çıktı: 'Onurun, şerefin varsa istifa edersin'
- Aslı Baykal CHP'den istifa etmişti: 'Deniz Baykal da istifa edebilir' iddiası
- Son Dakika... Süleyman Soylu'nun hedefinde Kılıçdaroğlu var: 'Sokağa düşmüşlük denir'
- 'Gelin alırken' ateş açtılar: Balkondaki anne ile oğlu maganda kurşunu ile yaralandı
- İGDAŞ duyurdu: Doğalgaz faturalarında yeni dönem
- Sedat Peker'in ifşalarıyla gündeme gelmişti: Metin Yeşildağ yaşamını yitirdi