Benzin ve motorini doğrudan ilgilendiriyor: Petrol fiyatında artış tahmini

02 Kasım 2022 Çarşamba, 10:01

Citi Research dün yayınladığı raporda, petrol fiyatlarının aralık ayına girerken yükselmesini beklediklerini ifade ederek, 2022 dördüncü çeyrek ve 2023 ilk çeyrek için petrol fiyat tahminlerini 4-6 hafta önceki beklentilerine göre yukarı yönlü revize etti.

ORTALAMA FİYAT BEKLENTİSİ 88 DOLAR

Brent petrolünde 2022 dördüncü çeyrekte ortalama fiyatın 97 dolar/varil olacağını tahmin eden Citi, 2023 ilk çeyrekte ortalama fiyatın 95 dolar/varil seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü.

2023 dördüncü çeyrekte Brent petrol için ortalama fiyatın 82 dolar/varil seviyesine kadar gerileyeceğini de tahmin eden Citi, 2023 yılının tamamı için ortalama fiyatı 88 dolar/varil olarak tahmin etti.

Petrol fiyatları ve dolar kuru motorin ve benzin fiyatlarına doğrdudan etki ediyor. Dolar kuru 18,70 bandında devam ederken ham petrol 89, brent petrol 95,75 dolardan işlem görüyor. Benzine ise dün 71 kuruşluk zam gelirken artış pompaya yansıdı.

İSTANBUL

Benzin: 21,38 TL

Motorin: 26,37 TL

ANKARA

Benzin: 21,53 TL

Motorin: 26,50 TL

İZMİR

Benzin: 21,52 TL

Motorin: 26,52 TL