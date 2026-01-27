Benzine bir zam daha geldi: Litre fiyatı 55 TL'yi aştı!

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Bu gelişmeler, benzin ve motorin fiyatlarında yukarı yönlü hareketin devam etmesine neden oluyor.

Yurttaşlar, artan maliyetler nedeniyle “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” sorularına yanıt arıyor. Son olarak benzinin litre fiyatına 1 TL 11 kuruşluk zam yansıtıldı.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI GÜNCELLENDİ

Zam sonrası gözler büyük şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatlarına çevrildi. 27 Ocak 2026 Salı itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları il bazında farklılık gösteriyor.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55,21 TL

Motorin litre fiyatı: 57,36 TL

57,36 TL LPG litre fiyatı: 29,29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55,03 TL

Motorin litre fiyatı: 57,18 TL

57,18 TL LPG litre fiyatı: 28,69 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 56,11 TL

Motorin litre fiyatı: 58,44 TL

58,44 TL LPG litre fiyatı: 29,17 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 56,39 TL

Motorin litre fiyatı: 58,71 TL

58,71 TL LPG litre fiyatı: 29,09 TL

Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki değişime bağlı olarak zamlanmaya devam ediyor.