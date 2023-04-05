Benzine büyük zam... Güncel benzin ve motorin fiyatları (5 Nisan 2023)

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 08:28

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 08:29

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'nin haberine göre, benzine bugün itibariyle 1 lira 12 kuruşluk zam geldi.

Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat gerçekleşmedi.

GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 20.42 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 22,44 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.