Benzine büyük zammın ardından akaryakıt fiyatlarında değişiklik: Güncel benzin ve motorin fiyatları (6 Nisan 2023)

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 08:42

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 08:42

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'nin haberine göre, benzine dün itibarıyla 1 lira 12 kuruşluk zam gelirken, 6 Nisan 2023 tarihinde benzin ve motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

İSTANBUL

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 20.42 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 22,44 liradan satılıyor.

ANKARA

Benzin: 22,85 TL

Motorin: 20,9 TL

İZMİR

Benzin: 22,87 TL

Motorin: 20,99 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor