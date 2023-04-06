Benzine büyük zammın ardından akaryakıt fiyatlarında değişiklik: Güncel benzin ve motorin fiyatları (6 Nisan 2023)
Benzin ve motorin fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. İşte geçen gün benzine gelen zammın ardından akaryakıt fiyatlarında son durum...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
NTV'nin haberine göre, benzine dün itibarıyla 1 lira 12 kuruşluk zam gelirken, 6 Nisan 2023 tarihinde benzin ve motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
İSTANBUL
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 20.42 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 22,44 liradan satılıyor.
ANKARA
Benzin: 22,85 TL
Motorin: 20,9 TL
İZMİR
Benzin: 22,87 TL
Motorin: 20,99 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor
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