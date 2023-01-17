Benzine dev zam! Güncel benzin ve motorin fiyatları (17 Ocak 2023)
Benzinin litresine 17 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruşluk zam yapıldı.
Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan artışın ardından benzin fiyatlarına zam yapıldı.
BloombergHT'nin haberine göre, benzinin litre fiyatı 17 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruş zamla 20,36 TL oldu. Böylelikle benzin fiyatları 6 Aralık tarihinden bu yana ilk kez 20 TL'nin üzerine çıktı.
Motorin fiyatlarında ise değişim yaşanmadı.
Benzin fiyatları yılbaşında 19,47 TL seviyesindeydi. Son yapılan zamla birlikte yılbaşından bu yana benzin fiyatları yüzde 5 zamlanmış oldu.
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