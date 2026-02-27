Benzine dev zam yolda: Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor!

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV artışları akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Benzin fiyatlarına yeni bir zam beklentisi gündemde. İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin ve motorin fiyatları araştırılıyor.

Global piyasalarda yaşanan oynaklık, döviz kurundaki yükseliş ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Yurttaşlar artan maliyetler karşısında “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” sorularına yanıt arıyor.

Benzinin litre fiyatına Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,11 TL zam yapılması bekleniyor.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 57.27 TL

Motorin litre fiyatı: 60.37 TL

60.37 TL LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 57.11 TL

Motorin litre fiyatı: 60.21 TL

60.21 TL LPG litre fiyatı: 29.69 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 58.21 TL

Motorin litre fiyatı: 61.47 TL

61.47 TL LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI