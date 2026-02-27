Cumhuriyet Gazetesi Logo
Benzine dev zam yolda: Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor!

Benzine dev zam yolda: Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor!

27.02.2026 10:47:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Benzine dev zam yolda: Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor!

Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilikle yeniden gündemde. Benzin ve motorin fiyatlarında zam beklentisi sürerken, İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar yakından takip ediliyor. Araç sahipleri akaryakıt piyasasındaki son durumu araştırıyor. Peki benzin fiyatlarına ne kadar zam gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV artışları akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Benzin fiyatlarına yeni bir zam beklentisi gündemde. İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin ve motorin fiyatları araştırılıyor.

Global piyasalarda yaşanan oynaklık, döviz kurundaki yükseliş ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Yurttaşlar artan maliyetler karşısında “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” sorularına yanıt arıyor.

Benzinin litre fiyatına Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,11 TL zam yapılması bekleniyor.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin litre fiyatı: 57.27 TL
  • Motorin litre fiyatı: 60.37 TL
  • LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin litre fiyatı: 57.11 TL
  • Motorin litre fiyatı: 60.21 TL
  • LPG litre fiyatı: 29.69 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin litre fiyatı: 58.21 TL
  • Motorin litre fiyatı: 61.47 TL
  • LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin litre fiyatı: 58.49 TL
  • Motorin litre fiyatı: 61.74 TL
  • LPG litre fiyatı: 30.09 TL
İlgili Konular: #benzin #motorin #akaryakıt #benzin zammı