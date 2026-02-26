Zehra Kınık’a yönelik şikayetini çekmişti: Batın Barlas Çeki'nin annesinden açıklama

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık'ın kullandığı aracı çarpmasıyla hayatını kaybeden 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin annesi Hasret Doğan, Zehra Kınık hakkındaki şikayetinden ve istinaf başvurusundan vazgeçti.

Şikayetinden vazgeçen anne Doğan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hasret Doğan tarafından yapılan açıklama şöyle:

“1. Davamdan vazgeçmedim son mahkememiz aylar önce görüldü ve dava sonuçlandı. 18 ay boyunca her türlü mücadeleme rağmen Zehra Kınık şaka gibi bir ceza aldı. Ne kadar isyan etsek de mücadele etsek de adalet sistemini değiştiremediler; ben de değiştiremedim.

2. Benim anneliğim üzerinden konuşanlar eğer “Hak Hukuk" tanımı yapacaklarsa önce adalet sisteminden başlasınlar. Çünkü ağır bir ceza alıp içeri girmemesi benim suçum değil, kanunların yetersizliği! Malum 1 gün bile içeride yatmadı.

3. Davamı bir gün bile sahiplenmemiş, oğlumu bir kez dahi paylaşmamış, Zehra Kınık ile ilgili tek bir tepki göstermemiş bir çok insan bugün beni paylaşıp linç etmek istiyor, çok tuhaf.

4. Keşke yanımızda olsaydınız her duruşmaya gelseydiniz de belki adalet sistemini özellikle "Trafikte işlenen suçlar” için kazadır deyip geçiştirilmemesini bir ihtimal sağlayabilirdik. Herkes geri çekildi ve ben tüm mücadelemi TEK BAŞIMA verdim üstelik siyasi güce karşı.

5. Her dava da olduğu gibi bu davada da "maddi ve manevi" tazminat terimleri kullanılıyor. Hukuksal yani! Bir annenin evladını "maddi manevi zarar" olarak gördüğün düşünebilen kişiler lütfen kendi aklını sorgulasın!

6. Son olarak herkesin çok merak ettiği, hatta hesap sormaya kalkıp anneliğimi linçlediği "tazminat" hakkındaki açıklamamı yapayım; verilen tazminatın boğazdan geçemeyeceğini sizler sadece "düşünebilirsiniz” ya da fikir yürütebilirsiniz ki bu da sizlerin haddi değil. Evlat kaybeden herkes bilir bunu, ne boğazdan yemek geçer ne göğüsten nefes. Bizler nefesi bile yarım alırken boğazdan, mideden paralar geçirmek ancak bu acıyı bilmeyen insanların yorumudur diye düşünüyorum. Oğlum adına bir çok hayırlar yapılacak olan bu parayla çocuklar gülerken benim evladımın kemikleri sızlamaz tam tersi ruhu şad olur. O benim evladım, ben büyüttüm, en çok ben sevdim, ben emek verdim! Hayattayken nasıl onun mutlu olması için ömrümü evladıma adadıysam orada da huzurla kalması için her şeyi yapmaya devam edeceğim.

Kısacası şöyle; yıllarca sürecek "tazminat davalarıyla" uğraşmak istemiyorum asıl bu davalar peşinde koşmak bana göre tuhaf eğer müsaade ederseniz dava dava koşup bir ton stresle uğraşmaktan yaşayamadığım yasımı yaşayacağım. Hepinize teşekkürler.

Başından sonuna kadar yanımda olup desteklerini esirgemeyen ve acımı paylaşan tüm herkese sonsuz teşekkürler ve sevgiler.”