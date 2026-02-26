Son Dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

AFAD, Kahramanmaraş Elbistan'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Buna göre deprem, saat 20.17'de gerçekleşti.
AFAD bildirdiğine göre deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde oldu.
AFAD Deprem
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2026-02-26
Saat:20:17:08 TSİ
Enlem:38.10667 N
Boylam:37.3125 E
Derinlik:7 km

AFAD'TAN AÇIKLAMA
Depremin ardından AFAD şu açıklamayı yaptı:
"Kahramanmaraş ilimizin Elbistan ilçesinde saat 20.17’de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."