Son Dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

26.02.2026 20:27:00
Haber Merkezi
AFAD, Kahramanmaraş Elbistan'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Buna göre deprem, saat 20.17'de gerçekleşti.

AFAD bildirdiğine göre deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde oldu. 

AFAD'TAN AÇIKLAMA

Depremin ardından AFAD şu açıklamayı yaptı:

"Kahramanmaraş ilimizin Elbistan ilçesinde saat 20.17’de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

