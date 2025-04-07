Yayınlanma: 07.04.2025 - 18:11

Güncelleme: 07.04.2025 - 18:11

Akaryakıt fiyatlarının artmasının ardından yurttaşlar sosyal medyada indirim haberlerini araştırıyor. Peki, Benzine indirim mi yapılacak? Brent petrol fiyatı ne kadar?

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR?

Cuma günü 69,82 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 3,87 azalarak 63,20 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,67 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret tarifelerine ilişkin sert söylemlerini yinelemesi ve OPEC+ grubunun mayısta üretim artışı yapma planlarını duyurmasıyla haftanın ilk işlem gününde sert şekilde geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,87 değer kaybederek son dört yılın en düşük seviyesi olan 63,20 dolara indi.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in, Trump'ın yeni gümrük tarifelerine misilleme kararı alması ve Avrupa Birliği gibi diğer büyük ekonomilerin de benzer adımlar atacaklarını açıklaması, küresel ticaret savaşı endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

BENZİNE İNDİRİM Mİ GELECEK?

Brent petrol fiyatlarının dibi görmesinin ardından Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına indirim yapılacağına yönelik bir gelişme henüz söz konusu değil.