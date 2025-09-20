Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki küresel dalgalanmalar, döviz kurlarındaki iniş çıkışlar ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemeleri gibi faktörlerin etkisiyle sürekli değişkenlik gösteriyor. Peki, Benzine, motorine (mazota) zam mı geldi? 20 Eylül 2025 motorin zamlandı mı?

BENZİN VE MOTORİNE ZAM MI GELDİ?

Uluslararası piyasalardaki yükselişler nedeniyle araç sahiplerini ilgilendiren benzine cumartesi gününden itibaren litre başına 1 TL zam gelmesi bekleniyor. Motorin ve LPG fiyatlarında ise yakın dönemde herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (TL/LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 52,84

Motorin: 54,25

LPG: 26,51

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 52,69

Motorin: 54,13

LPG: 25,88

Ankara

Benzin: 53,63

Motorin: 55,19

LPG: 26,40