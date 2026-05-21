21.05.2026 09:56:00
Haber Merkezi
Küresel piyasalarda ABD ile İran arasında tırmanan jeopolitik gerilimin ardından Brent petrol fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü sert hareketlilik, yurt içinde akaryakıt tabelalarına yeni bir zam dalgası olarak yansıdı. Peki, Benzine, motorine zam mı geldi? Akaryakıt ne kadar, kaç TL oldu?

Araç sahiplerinin her gün yakından takip ettiği akaryakıt piyasasında uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanmalar ile döviz kurundaki hareketlilik, pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki, Benzine, motorine zam mı geldi? Akaryakıt ne kadar, kaç TL oldu?

BENZİNE, MOTORİNE ZAM MI GELDİ?

21 Mayıs Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,82 TL civarında fiyat artışı yapıldı. Öte yandan benzin grubunda bu gece herhangi bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI 21 MAYIS 2026

  • İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 65.03 TL
  • İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 69.30 TL 
  • İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 33.89 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 64.88 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 69.15 TL
  • İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 33.29 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI 21 MAYIS 2026

  • Ankara'da benzin litre fiyatı: 66.00 TL
  • Ankara'da motorin litre fiyatı: 70.41 TL
  • Ankara'da LPG litre fiyatı: 33.87 TL  

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 21 MAYIS 2026

  • İzmir’de benzin litre fiyatı: 66.28 TL
  • İzmir’de motorin litre fiyatı: 70.68 TL
  • İzmir’de LPG litre fiyatı: 33.69 TL 
