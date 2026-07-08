Ekonomik dalgalanmalar, brent petrolün varil fiyatındaki değişimler ve uluslararası ürün fiyatlarındaki metrik ton bazlı grafikler nedeniyle pompa fiyatları doğrudan etkileniyor. Peki, Benzine, motorine zam veya indirim var mı? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 8 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...
8 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
- Benzin: 62,87 lira
- Motorin: 66,78 lira
- LPG: 31,19 lira
İstanbul Anadolu Yakası
- Benzin: 62,68 lira
- Motorin: 66,63 lira
- LPG: 30,59 lira
Ankara
- Benzin: 63,82 lira
- Motorin: 67,90 lira
- LPG: 31,19 lira
İzmir
- Benzin: 64,06 lira
- Motorin: 68,17 lira
- LPG: 30,99 lira