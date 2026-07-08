Ekonomik dalgalanmalar, brent petrolün varil fiyatındaki değişimler ve uluslararası ürün fiyatlarındaki metrik ton bazlı grafikler nedeniyle pompa fiyatları doğrudan etkileniyor. Peki, Benzine, motorine zam veya indirim var mı? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 8 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

8 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62,87 lira

Motorin: 66,78 lira

LPG: 31,19 lira

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,68 lira

Motorin: 66,63 lira

LPG: 30,59 lira

Ankara

Benzin: 63,82 lira

Motorin: 67,90 lira

LPG: 31,19 lira

İzmir