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Benzine, motorine zam veya indirim var mı? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 8 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları

Benzine, motorine zam veya indirim var mı? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 8 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları

8.07.2026 09:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Benzine, motorine zam veya indirim var mı? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 8 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları milyonlarca araç sürücüsünün gündemindeki yerini koruyor. Peki, Benzine, motorine zam veya indirim var mı? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 8 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...
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Ekonomik dalgalanmalar, brent petrolün varil fiyatındaki değişimler ve uluslararası ürün fiyatlarındaki metrik ton bazlı grafikler nedeniyle pompa fiyatları doğrudan etkileniyor. Peki, Benzine, motorine zam veya indirim var mı? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 8 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

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8 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 62,87 lira
  • Motorin: 66,78 lira
  • LPG: 31,19 lira

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 62,68 lira
  • Motorin: 66,63 lira
  • LPG: 30,59 lira

Ankara

  • Benzin: 63,82 lira
  • Motorin: 67,90 lira
  • LPG: 31,19 lira

İzmir

  • Benzin: 64,06 lira
  • Motorin: 68,17 lira
  • LPG: 30,99 lira
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