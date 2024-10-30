Benzine ‘serbest piyasa’ savunması

Yayınlanma: 30.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.10.2024 - 04:00

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, benzin fiyatlarındaki yükselişi Meclis gündemine taşıyarak TBMM Başkanlığı’na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Özdağ önergesinde “2024 yılının ilk 8 ayında asgari ücretle alınabilecek benzin miktarının ortalama yüzde 16 oranında azaldığı belirtilmektedir. Bu düşüşün temel sebepleri nelerdir” sorusunu yöneltti.

Önergeye yanıt veren Bakan Bayraktar şu yanıtı verdi:

“Uluslararası ham petrol fiyatının yanı sıra; navlun bedeli, döviz kuru, ülkelerin mevzuatlarına göre gümrük vergileri, belirli bir zamandaki dönemsel gelişmeler akaryakıt fiyatlarının oluşumuna etki edebilmektedir. 1 Ocak 2002 fiyatlarına göre net asgari ücretle alınabilecek benzin miktarı 127 litreyken bu miktar 1 Ocak 2024 fiyatlarına göre 483 litreye çıkmıştır. Bununla birlikte 2024 yılının ilk 10 ayında net asgari ücretin sabit kalmasına karşın benzin fiyatlarında serbest piyasa koşullarında oluşan dalgalanmalar sebebiyle asgari ücretle alınabilecek benzin miktarı değişiklik gösterebilmektedir.”

Bayraktar, “Ülkemizde 2023 başı 14 bin 896 olan elektrikli araç sayısı temmuz 2024 itibarıyla 132 bin 600’e ulaşmasına ve ülkemizin bu alanda hızlı bir dönüşüm sürecine girmesine katkı sağlanmıştır” demesi de dikkat çekti.