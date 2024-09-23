Benzine yarın zam geliyor: 23 Eylül 2024 akaryakıt fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1,20 TL fiyat artışı yapılması bekleniyor.
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeyi sürdürüyor.
Yurttaşlar sürekli değişen akaryakıt fiyatlarını takip etmeye devam ediyor.
Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre ise yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Motorin fiyatında ise bir değişim olmayacak.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin fiyatı: 41.55 TL
Motorin litre fiyatı: 41,74 TL
LPG litre fiyatı: 25.17 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin fiyatı: 41.43 TL
Motorin litre fiyatı: 41,66 TL
LPG litre fiyatı: 24.63 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 41.88 TL
Motorin litre fiyatı: 42,15 TL
LPG litre fiyatı: 25.16 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 42.33 TL
Motorin litre fiyatı: 42,66 TL
LPG litre fiyatı: 24.93 TL
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