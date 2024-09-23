Benzine yarın zam geliyor: 23 Eylül 2024 akaryakıt fiyatları

Yayınlanma: 23.09.2024 - 10:10

Güncelleme: 23.09.2024 - 10:19

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeyi sürdürüyor.

Yurttaşlar sürekli değişen akaryakıt fiyatlarını takip etmeye devam ediyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre ise yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Motorin fiyatında ise bir değişim olmayacak.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 41.55 TL

Motorin litre fiyatı: 41,74 TL

LPG litre fiyatı: 25.17 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 41.43 TL

Motorin litre fiyatı: 41,66 TL

LPG litre fiyatı: 24.63 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 41.88 TL

Motorin litre fiyatı: 42,15 TL

LPG litre fiyatı: 25.16 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 42.33 TL

Motorin litre fiyatı: 42,66 TL

LPG litre fiyatı: 24.93 TL