Betam açıkladı: Kiraların en fazla ve en az arttığı iller hangileri?

Yayınlanma: 13.06.2024 - 12:39

Güncelleme: 13.06.2024 - 12:46

sahibinden.com, 'sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü' raporunun mayıs ayı sonuçları paylaştı.

Rapora göre, Türkiye genelinde ve üç büyükşehirde nisandan mayısa cari kira fiyatlarındaki artışın aylık enflasyondan daha yüksek olması sonucu enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları arttı.

Türkiye genelindeki reel kira endeksi (2017 Eylül=100) Haziran 2023’te 216,2 ile zirve yaptıktan sonra düşüşe geçmişti. Son döneme damgasını vuran bu eğilime aykırı şekilde, reel kira endeksi son üç aydır artış gösteriyor.

Nisan 2024’ten Mayıs 2024’e ortalama metrekare cari kira yüzde 6,9 arttı. TÜFE’nin aynı dönemde yüzde 3,4 artması sonucu reel kira fiyat endeksi 6,1 puan artarak 182,3 oldu. Buna göre, 2017 Eylül ayındaki referans dönemine kıyasla ülke genelinde ortalama reel kira seviyesi yüzde 82,3 yukarıda yer aldı.

YILLIK ORTALAMA ARTIŞ ORANI YÜZDE 49,8

Buna karşılık ülke genelinde mayıs ayı itibarıyla reel fiyatlarla kira ortalaması bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 14,6 daha düşük oldu. Reel fiyatlarla kira ortalaması geçen yılın aynı ayına göre İstanbul’da yüzde 13,3, Ankara’da yüzde 1,2, İzmir’de ise yüzde 4,1 geriledi.

Öte yandan, cari kira fiyat yıllık artış oranlarında düşüş sürüyor. Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı mayıs ayında yüzde 49,8’e geriledi. Mayıs ayında ülke genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 169,6 TL oldu.

Yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 52,1’e, Ankara’da yüzde 73,4’e, İzmir’de ise yüzde 68,3’e geriledi. Ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları İstanbul’da 213 TL, Ankara’da 163 TL, İzmir’de ise 189 TL oldu.

EN ÇOK VE EN AZ ARTAN İLLER

Mayıs ayında yıllık ortalama cari kira artışı en yüksek ve en düşük iller şöyle sıralandı:

En yüksekler: Erzurum (yüzde 169,6), Şanlıurfa (yüzde 150), Van (yüzde 124,8), Mardin (yüzde 112,2) ve Balıkesir (yüzde 100).

En düşükler: Malatya (yüzde 61,4), İstanbul (yüzde 52,1), Mersin (yüzde 36,4), Antalya (yüzde 25) ve Muğla (yüzde 20).

Mayıs verilerine göre bu beş şehirde yıllık kira fiyatı artış oranı yıllık TÜFE enflasyon oranından (yüzde 75,5) düşük oldu.