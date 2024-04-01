Beyaz eşya ihracatı düştü
TÜRKBESD verilerine göre, beyaz eşyada iç pazardaki satışlar artarken, ihracattaki gerileme sürdü.
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) 2024 Şubat'a yönelik iç satış ve ihracat verilerini açıkladı.
Beyaz eşya iç satışları şubatta geçen yılın aynı ayında yaşanan deprem felaketi kaynaklı düşük bazın da etkisiyle yüzde 39 artış kaydederken, ihracattaki gerileme ise devam etti.
TÜRKBESD verilerine göre, altı ana ürün grubunda beyaz eşya iç satışları şubatta geçen yıl aynı aya göre yüzde 39 artışla 1.04 milyon adet oldu.
Şubatta sektör ihracatı ise yüzde 1 gerileyerek 1,83 milyon adet olarak gerçekleşti.
Ocak-şubat döneminde ise iç satışlar yüzde 31 artışla 1,9 milyon adet, ihracat ise yüzde 2 düşüşle 3,49 milyon adet oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Açıklama geldi!
- 'Umduğumuz sonucu alamadık'
- İşte 31 Mart Yerel Seçimleri’nin canlı sonuçları…
- YSK Başkanı Yener'den flaş açıklama!
- Özgür Özel'den Hatay açıklaması
- Kadıköy 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları
- Lütfü Savaş'tan seçim açıklaması!
- Şanlıurfa Siverek'te skandal görüntüler!
- CHP, İstanbul'da hangi belediyeleri kazandı?
- Özgür Özel gözleri dolarak konuştu