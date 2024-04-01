Beyaz eşya ihracatı düştü

Yayınlanma: 01.04.2024 - 12:32

Güncelleme: 01.04.2024 - 12:32

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) 2024 Şubat'a yönelik iç satış ve ihracat verilerini açıkladı.

Beyaz eşya iç satışları şubatta geçen yılın aynı ayında yaşanan deprem felaketi kaynaklı düşük bazın da etkisiyle yüzde 39 artış kaydederken, ihracattaki gerileme ise devam etti.

TÜRKBESD verilerine göre, altı ana ürün grubunda beyaz eşya iç satışları şubatta geçen yıl aynı aya göre yüzde 39 artışla 1.04 milyon adet oldu.

Şubatta sektör ihracatı ise yüzde 1 gerileyerek 1,83 milyon adet olarak gerçekleşti.

Ocak-şubat döneminde ise iç satışlar yüzde 31 artışla 1,9 milyon adet, ihracat ise yüzde 2 düşüşle 3,49 milyon adet oldu.