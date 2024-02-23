Beyaz eşya tamirciliği üzerinden dolandırıcılık: 3 şüpheli yakalandı

Isparta’da internet üzerinden kendilerini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 18:14
Beyaz eşya tamirciliği üzerinden dolandırıcılık: 3 şüpheli yakalandı
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Isparta’da bozulmuş olan bulaşık makinesinin tamiri için internetten bulmuş olduğu telefon numarasını arayan F.T. isimli vatandaş, tamir için gelen şahıslara bulaşık makinesini teslim etti.

Şahısların birkaç gün sonrasında kendisini arayarak makinenin tamir masrafları için 15 bin 800 TL para istediklerini, kendisinin de bu parayı gönderdiğini ancak sonrasında şahıslara ulaşamadığını ve dolandırıldığını anlayınca emniyete ihbarda bulundu.

İhbar sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların S.K., E.A. ve Y.A., olduğu tespit edilerek yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs, Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.


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