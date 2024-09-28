Beyaz eşya satışlarında ağustosta büyük düşüş! İhracat da geri gidiyor...

TÜRKBESD beyaz eşyada iç pazardaki satışların ağustosta yüzde 21 düştüğünü açıkladı. İhracatta yıllık bazdaki düşüş de dikkat çekti.

Beyaz eşya satışlarında ağustosta büyük düşüş! İhracat da geri gidiyor...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2024 - 12:56

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) ağustos ayı beyaz eşya sektörüne ilişkin satış, üretim, ihracat ve ithalat verilerini paylaştı.

Beyaz eşyada ağustosta aylık bazda yurtiçi satışlar yüzde 21, üretim yüzde 13,1 düşerken ihracat ise yüzde 2,3 geriledi.

Yıllık bazda ise iç satışlar yüzde 15.3, üretim yüzde 13.4 ve ihracat yüzde 4.3 oranında düştü.


Etiketler: #BEYAZ eşya #ihracat

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