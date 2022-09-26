Beyaz eşyada üretim de satış da geriledi
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre Ağustos'ta beyaz eşya üretimi yıllık yüzde 1 artarken, Ocak-Ağustos döneminde yıllık üretim yüzde 5, iç satış yüzde 6, ihracat yüzde 1 azaldı.
Beyaz eşya üretimi Ağustos ayında altı ana üründe yüzde 1 artış gösterdi.
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, Ağustos'ta altı ana üründe beyaz eşya üretimi yıllık yüzde 1 artışla 2,81 milyon adet oldu.
Bloomberg'de yer alan verilere göre iç satışlar ağustos'ta yıllık yüzde 5 yükselişle 718 bin 462 adet olurken, ihracat yıllık yüzde 3 azalışla 2,1 milyon adet olarak izlendi.
Ocak-Ağustos döneminde yıllık üretim yüzde 5, iç satış yüzde 6, ihracat yüzde 1 azaldı.
İthalat Ağustos'ta yüzde 40 artarken, ocak-ağustos döneminde yüzde 50 azaldı.
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