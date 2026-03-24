Beyaz Saray ile Fed arasında 'koltuk' savaşı: Powell’dan Trump’a yasal rest!

Donald Trump yönetimi ile ABD Merkez Bankası (Fed) arasında süregelen hukuki belirsizlik, yeni Fed başkanının, mevcut Başkan Jerome Powell’ın görev süresinin Mayıs ayında sona ermesinden önce Senato onayından geçmeme ihtimalini gündeme taşıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada olası senaryolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 18 Mart’taki basın toplantısında konuşan Powell, görev süresinin uzaması durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Eğer halefim başkanlık görevim sona erene kadar onaylanmazsa, o onaylanana kadar geçici başkan olarak görev yapacağım. Yasa bunu gerektiriyor. Bunu daha önce de birkaç kez yaptık — ben de dahil olmak üzere — ve bu durumda da aynısını yapacağız

YASAL BELİRSİZLİK VE SİYASİ GERİLİM

Ancak mevcut yasal düzenlemelerin, ortaya çıkabilecek bu senaryoyu doğrudan kapsamadığı belirtiliyor. Tarihsel örneklerin de günümüzdeki koşullarla tam olarak örtüşmediği ifade edilirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın Powell’ın görevden ayrılmasını istediğine yönelik açıklamaları süreci daha da karmaşık hale getiriyor.

FED YASASI VE GÖREV DEVAM ETME DURUMU

ABD Merkez Bankası’nın kuruluşunu ve işleyişini düzenleyen Federal Rezerv Yasası, başkanın bulunmadığı durumlarda Fed başkan yardımcısının yönetim kurulu toplantılarına başkanlık edeceğini açıkça düzenliyor. Ancak başkanlık görev süresi dolduğunda ve yeni başkan henüz onaylanmadığında izlenecek süreç net biçimde tanımlanmıyor.

SENATO SÜRECİNDE TIKANMA

Öte yandan Trump, Powell’ın yerine eski Fed Guvernörü Kevin Warsh’ı aday gösterdi. Ancak ABD Adalet Bakanlığı’nın Powell’a yönelik soruşturmasına ilişkin itirazlar nedeniyle Warsh’ın Senato sürecinin şu aşamada ilerlemediği belirtiliyor.