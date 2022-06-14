Bilişim şirketleri 2021’de de büyüdü

14 Haziran 2022 Salı, 15:52

M2S Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen Bilişim 500 Araştırması’nın sonuçları beklenirken, araştırmanın ilk verileri de elde edildi. Sektörün 2021 yılına ait fotoğrafı ortaya koyacak araştırmaya göre; ilk 500 listesinde yer alacak şirketler, bir önceki yıla oranla TL bazında ortalama yüzde 53 büyüdü. 2020 yılında sektörün büyüme oranı yüzde 42 olarak gerçekleşmişti.

Sektörün en çok büyüme göstereni ise 2021 yılında da değişmedi ve yazılım şirketleri oldu. Araştırmanın ilk verilerine göre her 10 şirketten 8’i gelirlerini bir önceki yıla göre arttırdı. Şirketlerin 56’sı yüzde 100’ün üzerinde büyüme gösterirken, 164 şirketin büyüme oranı ortalamanın üstünde gerçekleşti.

DOLAR BAZINDA 2013 YILINDAN BERİ DÜŞÜŞ VAR

Araştırmayı gerçekleştiren M2S Araştırma Şirketi Genel Müdürü Özlem Unan, 2021 yılında da bilişim sektörünün TL cinsinden büyümesini sürdürdüğünü belirtirken, dolar bazında bakıldığında bir düşüş yaşandığını söyledi. Unan, “Tüm verileri USD (Amerikan Doları) bazında değerlendirirsek, 2013 yılından beri sektörde düşüş eğiliminin sürdüğünü söyleyebiliriz. 2011-2020 yılları arasında bilişim şirketleri; TL bazında yüzde 179 büyürken, dolar bazında yüzde 32 küçülme yaşamıştı. 2021 yılında da bu durum değişmedi ve dolar bazında maalesef bir büyüme olmadı” dedi.

Bilişim 500 Araştırması’nın 1999 yılından beri sürdüğünü hatırlatan Özlem Unan, geçmiş yıllar analiz edildiğinde pazar dinamikleri, teknoloji ve çözümlerin çok değiştiğini ve geliştiğini de aktardı. Unan, bu konudaki değerlendirmesini ve bundan sonraki döneme dair öngörülerini ise şu cümlelerle aktardı:

“Pandemi ile birlikte uzaktan çalışma, güvenlik çözümleri ve hizmetleri, bulut ve analitik alanlarda büyüme yaşandı. Özellikle evden çalışma ile e-ticaretin büyümesi beraberinde veri hırsızlığı amaçlı siber saldırıların artmasına neden oldu. Aynı paralelde müşteri verilerini analiz etmeden büyümenin mümkün olmadığını da kesin bir şekilde gördük. Bu kadar operasyonu ise bulut gibi istediğimiz zaman büyütebildiğimiz ve en güncel teknolojileri kullandığımız bir yapıya taşıdık. Finans, kamu, perakende ve üretim gibi temel sektörler en yüksek teknoloji yatırımlarını yapan sektörler olarak önde olmaya devam etti. Gelecek nesnelerin interneti, bulut, yapay zeka ve buna bağlı olarak veri yönetimi ile siber güvenlik üzerine kurulacağını öngörüyoruz.”



