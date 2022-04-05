Bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 750 lira oldu

05 Nisan 2022 Salı, 14:55

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 316 bin lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 144 milyon 61 bin 280 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 750 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 112 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 102 lira 50 kuruş, satış fiyatı 11 bin 397 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 153 milyon 318 bin 767 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 167 milyon 706 bin 361 metreküp olarak kayıtlara geçti.