Bingöl'de maden sahası 'ihaleye' çıkarılacak

Yayınlanma: 23.06.2023 - 08:30

Güncelleme: 23.06.2023 - 08:31

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bingöl'de bulunan "ER:3453069" sayılı 4. Grup küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edilecek.

İhalesi yapılacak sahalara ilişkin bilgiler bugünden itibaren en az 15 gün "http://www.mapeg.gov.tr/" adresinde ilan edilecek. İlanda, tesisi şartlı olarak ihalesi yapılacak sahanın ihale şartnamesi, koordinat bilgisi, alanı ve ihale tarihi yer alacak.

Öte yandan, Uşak'ta Yoncalık mevkisi derin kuyusuna enerji hattı çekilmesi ve devreye alınması işi için götürü bedel açık ihale usulü ile ihaleye çıkılacak.

Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, ihale 10 Temmuz Pazartesi günü saat 14.30'da Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası toplantı salonunda yapılacak.