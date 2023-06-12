Bakanlık raporunda tespit edildi: Maden, metal, tekstil ve yapı sektöründe çocuk işçi çalıştırılıyor

Yayınlanma: 12.06.2023 - 11:31

Güncelleme: 12.06.2023 - 11:39

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2022 yılı faaliyet raporunda, bakanlığın ulusal mevzuat yönünden işyerlerinde yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin sonuçları yer aldı.

Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde 18 yaşından küçükler çocuk kabul edilmesine karşın, Türkiye’deki İş Kanunu’na göre 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını tamamlamamış çocuklar ‘genç çalışan’ olarak kabul ediliyor.

Bakanlığı raporunda da işyerlerinde tespit edilen çocuk işçiler ‘genç çalışan’ olarak ifade edildi. Raporda işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden denetim yapılan işyerlerinde karşılaşılan çocuk sayısına ilişkin bilgiler yer aldı.

Raporda, maden sektöründe 2, metal ve mobilya sektöründe 16 ve tekstil sektöründe 151 ‘genç çalışan’ olduğu saptanırken; metal sektöründe 2 ve yapı sektöründe 1 ‘çocuk çalışan’ olduğu kaydedildi.

‘ÇIRAK’ ADI ALTINDA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLAR

Raporda, işin yürütümü yönünden yapılan denetimlerde karşılaşılan ve ‘çırak’ adı altında çalıştırılan çocuk sayısına da yer verildi. Raporda 8 bin 444 işyerine yapılan denetimde ‘çırak’ adı altında çalıştırılan 982 çocuğun bulunduğu bilgisi yer aldı.

İş Kanunu’nda ‘çocuk işçi’ olarak kabul edilen 15 yaşından küçüklere yönelik de bakanlığın yaptığı çalışmalar raporda anlatıldı. Rapora göre, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) sağladığı fon ile mevsimlik tarım işçisi olarak çalışma riski bulunan 12 bin çocuğun ailesine ulaşıldı ve bilgilendirmede bulunuldu.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ ÖNLEMEK İÇİN ÇEYREK MİLYAR LİRALIK FON

Yine rapora göre, bu yıl fındık toplama işinde çocuk çalışmasını önlemek için proje 2023 yılında da sürdürülecek ve projenin toplam bütçesi 3 milyon 591 bin ABD doları. Fındık toplamasında çocuk işçi çalışmasını önlemeye yönelik başka bir projede ise Mart 2020- 2024 döneminde 3 bin çocuğa erişilmesinin hedeflendiği ve bunun için de 3,5 milyon euro bütçe kullanılacağı raporda anlatıldı. Raporda Avrupa Birliği fonundan alınan ve 2021 yılında başlatılan başka bir projede de çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik projeden bahsedildi ve 36 ay sürece bu projenin bütçesinin 3 milyon 100 bin 845 euro olduğu belirtildi. Raporda, bakanlığın UNICEF’ten çocuk işçiliğini önlemeye yönelik aldığı başka bir fonun değerinin de 290 bin dolar olduğu kaydedildi.

ÇALIŞAN ÇOCUK SAYISI 101 BİN ARTTI

Bakanlık çeyrek milyar liralık bütçe ile çocuk işçiliğini önlemeye çalışırken, TÜİK verileri halen ülkede çocuk işçiliğin sorun olduğunu gösteriyor. TÜİK’in 2022 yılı verilerine göre sadece 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 18,7 oldu. 2021 yılında 520 bin çocuk çalışıyorken, bu sayı 2022 yılında 619 bine çıktı. 1 yılda sadece 15-17 yaş arasında çalışan çocuk sayısı 101 bin arttı.