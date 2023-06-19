Üzerine malzeme düşen maden işçisi ağır yaralandı
Zonguldak’ta maden ocağında üzerine malzeme düşmesi sonucu ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Türkiye Taş Kömürü (TTK) İşletmelerine ait Üzülmez Müessesesi'nde meydana gelen olayda Hüseyin Eroğlu isimli işçinin üzerine malzeme düştü.
Ağır yaralanan talihsiz işçiyi gören arkadaşları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Ocaktan çıkartılan Eroğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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