Binlerce kişi işten çıkartılmıştı: Vestel hisselerinde sert düşüş!

Zorlu Holding çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Vestel, geniş çaplı bir işten çıkarma sürecine girdi. Şirketin 2 bin çalışanıyla yollarını ayıracağı yönündeki açıklama, Borsa İstanbul’da yankı uyandırdı. Bu gelişmenin ardından Vestel hisselerinde sert bir düşüş yaşandı.

BORÇ YÜKÜNE KARŞI ADIMLAR

Yaklaşık 4,9 milyar dolarlık borç yüküyle karşı karşıya olan Zorlu Holding, yatırımcıların güvenini yeniden kazanmak ve mali yapısını dengelemek amacıyla önemli adımlar atıyor. Holding, varlık satışlarının yanı sıra ciddi bir personel azaltımına hazırlanıyor. Bu süreçte, özellikle Vestel’in elektronik biriminde, çalışanların yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan 2 bin kişinin işine son verileceği belirtiliyor.

Bu küçülme kararı, grubun mali sürdürülebilirliğini sağlama ve yapısal dönüşüm hedeflerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

ZORLU AVM SATILIYOR

Bu kapsamda kaynak yaratmak adına yeni adımlar da gündemde. Zorlu Gayrimenkul’ün yaklaşık 2,8 milyar dolar harcadığı Zorlu Center’ın AVM bölümü için teklif alındı. Yapım maliyeti arsa dahil toplamda 3,5 milyar doları bulan projenin AVM kısmının satışı, Vestel için finansman yaratma amacı taşıyor. Kulislerde konuşulan satış rakamı ise 1,5 milyar Euro seviyesinde.

'TAMAMEN VERİMLİLİKLE İLGİLİ'

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, işten çıkarma kararını şu sözlerle doğruladı:

“Vestel 2024 Haziran’ından beri verimlilik çalışması altında bütün organizasyonunu daha kontrollü, süreç bazlı nasıl yaparız diye bir çalışmaya girdi. Şubat ayında biten çalışmanın uygulanmasına başlandı. Evet, 2 bin kişinin işten çıkarılması haberi doğrudur. Ama bu tamamen verimlilik işiyle ilgilidir”

YENİ FİNANSMANLA YENİDEN YAPILANMA

Holding, Türk Lirası cinsinden kısa vadeli borçlarını yeniden yapılandırarak, uzun vadeli Euro kredilerine dönüştürdü. Bu hamleyle 500 milyon Euro tutarında yeni finansman sağlandı. Böylece kısa vadeli borçların toplam borç içindeki oranı yüzde 60’tan yüzde 40’a indirildi.

Ancak bu mali düzenlemelere rağmen, şirketin 2025’in ilk çeyreğinde rekor zarar açıkladığı ifade edildi.

ZORLUKLAR SÜRÜYOR

Zorlu Holding ve birçok büyük ölçekli Türk şirketi, yükselen finansman maliyetleri ve Türk Lirası’nın değer kaybı nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Yüzde 37’yi aşan yüksek enflasyon, Avrupa’daki zayıf talep ve TL bazlı borçlanmanın getirdiği maliyet artışı, operasyonel yükleri artırıyor. Ayrıca, siyasi belirsizliklerin yatırımcı güvenini olumsuz etkilediği de dile getiriliyor.