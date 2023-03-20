BioNTech'den kanser tedavisinde işbirliği

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 16:34

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 18:01

Alman biyoteknoloji firması BioNTech ve ABD merkezli OncoC4'ün, kanser ilaç adayını birlikte geliştirmek ve ticarileştirmek için işbirliği yapacağı bildirildi.

BioNTech ve OncoC4’den yapılan ortak açıklamada, şirketlerin OncoC4’un antikor adayı ONC-392'yi birlikte geliştirecekleri ve faz 3 denemelerinin bu yıl başlamasının planlandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, BioNTech, ABD merkezli OncoC4’e 200 milyon dolar ön ödeme yapacak ve işbirliği döneminde şirkete çeşitli ödemeler ve kademeli telif ücretleri sağlayacak.