BioNTech'den kanser tedavisinde işbirliği

Alman sağlık firması BioNTech, OncoC4 ile kanser tedavisinde işbirliği yapacak.

AA
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 16:34
BioNTech'den kanser tedavisinde işbirliği
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Alman biyoteknoloji firması BioNTech ve ABD merkezli OncoC4'ün, kanser ilaç adayını birlikte geliştirmek ve ticarileştirmek için işbirliği yapacağı bildirildi.

BioNTech ve OncoC4’den yapılan ortak açıklamada, şirketlerin OncoC4’un antikor adayı ONC-392'yi birlikte geliştirecekleri ve faz 3 denemelerinin bu yıl başlamasının planlandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, BioNTech, ABD merkezli OncoC4’e 200 milyon dolar ön ödeme yapacak ve işbirliği döneminde şirkete çeşitli ödemeler ve kademeli telif ücretleri sağlayacak.


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