Bir hafta içinde bankalara 32 milyar TL borçlandık

02 Ocak 2023 Pazartesi, 11:36













Yurttaşların; Bankalar arası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre toplam sayısı 94 milyona yaklaşan kredi kartları ile yaptıkları taksitli ve taksitsiz alışverişler kaynaklı borçlarının toplam hacmi ise on ayda cari olarak yüzde 75.9, reel olarak da yüzde 11.5 artarak 369,3 milyar liraya ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) eylül sonu itibariyle açıkladığı il bazında verilere göre hane halkı borçlarının yüzde 26 ile en büyük bölümü, nüfus, ekonomik gelişmişlik ve kişi başına milli geliri en yüksek il olan İstanbul’a ait bulunuyor. Enflasyon altında ezilen yurttaş çözümü ya kredi kartında ya da tüketici kredisinde buldu. Böylece borçlar katlanmaya devam etti. İstanbul, taşıt kredilerinde 10,8 milyar, konut kredisi hacminde 107,2 milyar, diğer tüketici kredilerinde 127,2 milyar ve kredi kartı borcunda 96,7 milyar lira ile açık ara ilk sırada yer alırken, aynı ekonomik göstergelere göre diğer gelişmiş iller onu izliyor.

CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer, yurttaşların bankalara olan borcunun son 1 hafta içinde 32 milyar lira artarak, 1 trilyon 533 milyar liraya ulaştığını belirtti. Yurttaşın satın alma gücünün yüksek enflasyon karşısında erimeye devam ettiğini ve icra dairelerindeki dosya sayısının 23,2 milyona ulaştığını ifade eden Dr. Yüceer, insanların mecburi olarak bireysel kredilere ve kredi kartlarına yüklendiğini bu sebeple bankalara olan borç miktarının her hafta milyarlarca lira arttığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi PM Üyesi, Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer, yurttaşların bankalara olan borçlarındaki artışa dikkat çekti. Dr. Yüceer, yüksek enflasyon, temel tüketim ürünlerine gelen fahiş zamlar ve diğer nedenlerle insanların satın alma gücünün her geçen gün biraz daha azaldığına dikkat çekti.

Satın alma gücü eriyen vatandaşın mecburi olarak bankalara başvurduğuna vurgu yapan Milletvekili Dr. Candan Yüceer, 23 Aralık tarihine kadar ki son bir hafta içinde yurttaşların bankalara olan borçlarının 32 milyar lira daha arttığına dikkat çekti.

BANKALARA 1 TRİLYON 533 MİLYAR LİRA BORÇ VAR

Bu artışla yurttaşların bankalara olan toplam borcunun 1 trilyon 533 milyar liraya ulaştığına değinen Yüceer, toplam borcun 1 trilyon 103 milyar lirası bireysel (konut, otomobil, ihtiyaç) kredilerinden, 430 milyar lirasının da kredi kartı borç bakiyelerinden kaynaklandığını aktardı. CHP Milletvekili Dr. Candan Yüceer, son hafta tüketici kredilerinde 16,4 milyar liralık, kredi kartı borçlarında ise 16 milyar liralık artış kaydedildiğini de paylaştı.

TAKİPTEKİ BORÇ MİKTARI 30,8 MİLYAR LİRA

Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen ve henüz varlık yönetim şirketlerin devretmedikleri takipteki borçları ise 30,8 milyar lira olduğunu söyleyen Dr. Yüceer, bankaların takipteki bu borçlarını düşük bir bedel karşılığında varlık yönetim şirketlerine devrediyor olmalarının bu rakamı olduğundan daha düşük gösterdiğine değindi.

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNE 36 MİLYAR BORÇ VAR

Yurttaşların varlık yönetim şirketlerine olan borçlarının son bir yılda 5,3 milyar lira artarak eylül sonunda 36 milyar liraya yükseldiğine de değinen CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer, TOKİ’ye olan konut kredisi borçlarının 28 milyar liraya çıktığını aktardı.

Bankalara, finansman şirketlerine, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’ye olan (tahsili gecikmiş borçlar da dahil) toplam borç miktarının 1 trilyon 565 milyar liraya ulaştığını ifade eden Dr. Yüceer, vatandaşların bankalara olan borcunda yıl başından bu yana 507 milyar liralık, toplam borçlarında ise 513 milyar liralık artış yaşandığını da vurguladı.

BİR YILDA 8,6 MİLYON YENİ İCRA DOSYASI

CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer, yaptığı açıklamada icradaki dosya sayılarına ilişkin verileri de paylaştı. Dr. Yüceer, Ulusal Yargı Ağı (UYAP) üzerinden alınan verilere güre bu yıl 1 Ocak – 30 Aralık günleri arasında icra ve iflas dairelerine UYAP üzerinden toplam 8 milyon 599 bin yeni dosya geldiğini, yeni gelen dosya sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 588 bin arttığını, bu dönemde 7 milyon 928 bin dosyanın da sonuçlandırıldığını belirtti.

Bu yıl gelen icra dosyası sayıları ile geçen yıl gelen icra dosya sayılarını kıyaslayan CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. Yüceer, yeni gelen dosya sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında arttığını, icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısının ise son bir yılda 640 bin adet artarak 30 Aralık 2022 itibariyle 23 milyon 236 bine çıktığını aktardı.

2 BİN LİRANIN ALTINDAKİ BORÇLARIN SİLİNMESİ İCRA DOSYALARINI ETKİLEMEDİ

CHP PM Üyesi, Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer, devletin 2 bin liranın altındaki alacaklardan vazgeçmesinin icra dosyası sayısını azaltacağı yönündeki beklentilerin de boşa çıktığını belirterek, kamu kuruluşlarının elektrik, su, haberleşme, doğalgaz gibi faturalardan kaynaklanan ve bakiyesi 2 bin liranın altındaki icrada bulunan alacaklarından vazgeçmelerine ilişkin yasanın icra dosya sayılarına henüz yansımamış olduğuna değindi.

BU FAİZ POLİTİKASIYLA HİÇ KİMSE MERKEZ BANKASI'NI CİDDİYE ALMAZ

Merkez Bankası (TCMB), ‘2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi’ başlıklı metni açıkladı. Geçmiş yıllarda ‘Para ve Kur Politikası Metni’ adıyla yayımlanan metnin adı ‘Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi’ olarak değiştirildi.

Metinde yüzde 5’lik resmi enflasyon hedefi korunsa da büyümeyi öncelikli gören ve 2022’de uygulamaya başlanan politikalara devam mesajı verildi.

Metnin ‘temel çerçeve’ bölümünde politikalar 10 maddede sıralandı.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Merkez Bankası eski çalışanı Müslim Sarı TCMB'in 10 maddede sıralandığı 2023 politikasını masaya yatırdı. Üçüncü maddede yer alan "TCMB'nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır. Piyasa faizlerinin politika faizleriyle uyumlu seyretmesi sağlanarak parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyici politikalar sürdürülecektir" ifadelerine dikkat çeken Sarı şunları söyledi:

"Merkez Bankası'nın yüzde 9 olarak belirlediği faizin, piyasa faizleriyle hiçbir bağlantısı yok. Kimse Merkez Bankası faizlerini takip etmiyor.

Piyasadaki faizlerle Merkez Bankası'nın faizleri arasındaki bağ, tamamen kopmuş durumda. Merkez Bankası bir hayalin içinde...

Bu faiz politikasını belirlediğiniz sürece, piyasa faizi ile Merkez Bankası faizi arasındaki bağ kopar ve hiç kimse Merkez Bankasını ciddiye almaz."



