Bir içki grubuna zam geldi

Yayınlanma: 24.07.2024 - 21:05

Güncelleme: 24.07.2024 - 21:05

Sigaraya ve alkollü içkilere gelen art arda fiyat artışlarının ardından bir zam haberi de şaraptan geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından İsabey şaraplarına zam geldiğini duyurdu.

Böylelikle grubun en ucuz şarabı 145 TL oldu.