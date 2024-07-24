Bir içki grubuna zam geldi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir şarap grubuna zam geldiğini duyurdu.
Sigaraya ve alkollü içkilere gelen art arda fiyat artışlarının ardından bir zam haberi de şaraptan geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından İsabey şaraplarına zam geldiğini duyurdu.
Böylelikle grubun en ucuz şarabı 145 TL oldu.
İsabey şarap gurubu güncel satış fiyatları #ZamGeldi pic.twitter.com/ANtj5SPwim— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) July 24, 2024
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