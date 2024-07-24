Bir içki grubuna zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir şarap grubuna zam geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2024 - 21:05
Bir içki grubuna zam geldi
Abone Ol google-news

Sigaraya ve alkollü içkilere gelen art arda fiyat artışlarının ardından bir zam haberi de şaraptan geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından İsabey şaraplarına zam geldiğini duyurdu.

Böylelikle grubun en ucuz şarabı 145 TL oldu.


alkollü içki haberleri Sigara haberleri sosyal medya haberleri

İlgili Haberler

Özgür Özel'den çok konuşulacak 'Kılıçdaroğlu' yanıtı: 'Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olmadı'

Özgür Özel'den çok konuşulacak 'Kılıçdaroğlu' yanıtı: 'Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olmadı'
Gelecekte en fazla sevilecek 4 burç: Bu burçlar zamanı henüz gelmedi...

Gelecekte en fazla sevilecek 4 burç: Bu burçlar zamanı henüz gelmedi...
Bern'de zamanın izlerini sürebileceğiniz 5 unutulmaz nokta...

Bern'de zamanın izlerini sürebileceğiniz 5 unutulmaz nokta...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler