Bern'de zamanın izlerini sürebileceğiniz 5 unutulmaz nokta...

SAAT KULESİ (ZYTGLOGGE)

Bern'in simgelerinden biri olan Zytglogge, 13. yüzyılda inşa edilmiş bir saat kulesi. Bu tarihi kule, karmaşık saat mekanizması ve astronomik saati ile ünlüdür. Saat başı yapılan animasyon gösterisi, kuledeki figürlerin hareket ettiği bir gösteridir ve ziyaretçilerin büyük ilgisini çeker. Zytglogge, aynı zamanda Bern'in tarihindeki önemli olaylara tanıklık etmiş bir yapıdır ve şehrin tarihinde önemli bir yer tutar.