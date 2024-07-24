Bern'de zamanın izlerini sürebileceğiniz 5 unutulmaz nokta...
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan İsviçre’nin başkenti Bern; doğal güzelliği ile ortaçağ atmosferini koruyan dar sokakları, taş binaları, Aare Nehri ve ünlü saat kulesiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Bern, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ziyaretçilere geniş bir yelpazede keşif imkanı sunuyor. Eski Şehir Bölgesi'nin dar sokaklarında kaybolmak, Kemerli Yol'da yürümek, Berner Münster'in tepesinden manzarayı izlemek ve Zytglogge'nin tarihi saat mekanizmasını görmek, Bern'de unutulmaz anılar biriktirmenizi sağlar. İşte Bern'de mutlaka görmeniz gereken 4 yer...
SAAT KULESİ (ZYTGLOGGE)
Bern'in simgelerinden biri olan Zytglogge, 13. yüzyılda inşa edilmiş bir saat kulesi. Bu tarihi kule, karmaşık saat mekanizması ve astronomik saati ile ünlüdür. Saat başı yapılan animasyon gösterisi, kuledeki figürlerin hareket ettiği bir gösteridir ve ziyaretçilerin büyük ilgisini çeker. Zytglogge, aynı zamanda Bern'in tarihindeki önemli olaylara tanıklık etmiş bir yapıdır ve şehrin tarihinde önemli bir yer tutar.
BUNDESHAUS
Bern'in merkezinde yer alan Bundeshaus, İsviçre'nin hükümet merkezi olarak büyük bir öneme sahip. İnşaatına 1852 yılında başlanan ve 1857 yılında tamamlanan yapı mimar Hans Wilhelm Auer tarafından yapıldı.
BERNER MÜNSTER
Bern'in en yüksek yapısı olan Berner Münster, Gotik mimarisiyle dikkat çeken muazzam bir katedraldir. İnşaatına 1421 yılında başlanan bu katedral, yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki kulesiyle şehrin siluetine hakim. Ziyaretçiler, katedralin tepesine çıkarak Bern'in ve çevresinin nefes kesen manzarasını izleyebilirler. Ayrıca, katedralin içindeki detaylı oymalar ve vitray pencereler, sanat ve tarih severler için büyüleyici bir deneyim sunar.
KEMERLİ YOL
Altstadt'ın bir diğer önemli unsuru olan Kemerli Yol, Bern'in ünlü kemerli pasajlarını içerir. Yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki bu kemerli yollar, Avrupa'nın en uzun kapalı alışveriş alanlarından biridir. Alışveriş yaparken yağmurdan ve güneşten korunmak isteyenler için ideal olan bu yollar, çeşitli mağazalar, butik dükkanlar ve kafelerle doludur.
ESKİ ŞEHİR BÖLGESİ (ALTSTADT)
Bern'in kalbi olarak bilinen Eski Şehir Bölgesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alır ve Orta Çağ'dan kalma yapılarıyla ünlüdür. Dar sokakları, tarihi binaları ve canlı atmosferiyle Altstadt, ziyaretçilere zamanda bir yolculuk sunar. Taş köprüler, barok cepheli binalar ve şirin meydanlar, bölgenin karakteristik özelliklerindendir.
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