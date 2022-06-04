Bir ilde daha ekmeğe zam!

Muğla'nın Milas ilçesinde 210 gram ekmeğe 50 kuruşluk zam yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
04 Haziran 2022 Cumartesi, 00:00
Bir ilde daha ekmeğe zam!
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Milas’ta daha önce 3 liradan satılan 210 gram ekmeğe yaklaşık iki hafta önce 50 kuruş zam yapılarak 3 buçuk liradan satılmaya başlanmıştı.

Üretim maliyetlerinin arttığı gerekçesiyle dün sabahtan itibaren ekmeğe 50 kuruşluk yeni bir zam daha yapıldı. Yapılan zam ile birlikte 210 gram ekmek 4 liradan satılmaya başlandı.


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