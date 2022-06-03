Polonya: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği zaman alacak
Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pavel Jablonski, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin zamanın henüz erken olduğunu dile getirdi.
Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pavel Jablonski, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin sürece dair değerlendirmelerde bulundu.
Pavel Jablonski, Haziran sonunda Madrid'de yapılacak olan NATO Zirvesi'nde, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin zamanın henüz erken olduğunu dile getirdi.
Jablonski, "Madrid Zirvesi'nin bu süreç için çok yakın olduğunu düşünüyorum. Yeni üyelerin NATO'ya kabulünden bahsediyorsak, o zaman bu devletlerde süreç gerektiren uzun bir zaman alacak. En az birkaç ayları var, o kadar hızlı ve kolay ittifaka giremezler" dedi.
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Pavel Jablonski, Türkiye'nin "eninde sonunda Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını kabul edeceğinden ve bu süreci engellemeyeceğinden" emin olduğunu söyledi.
Jablonski, "Bence Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini engellemeyecek, kesin olarak belirli koşullar ortaya koyacak ve zaten formüle edilmiş konular mevcut. Kısa bir süre içinde iki yeni NATO üyemiz olacak" diye konuştu.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, NATO yolundaki İsveç ve Finlandiya'nın, Rusya için Ukrayna'nın NATO üyeliğinden daha az tehdit oluşturduğunu söylemişti.
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