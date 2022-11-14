Bir kripto para borsası daha para çekme işlemlerini durdurdu

14 Kasım 2022 Pazartesi, 11:53

AAX, adı açıklanmayan üçüncü taraf bir ortağın hatası nedeniyle sisteminde anormal şekilde kaydedilen bazı kullanıcı bakiyelerini bulduğunu ve bunları geri yüklediğini açıkladı.

AAX Başkan Yardımcısı Ben Caselin, pazartesi günü sabah erken saatlerde attığı tweet'te, "Aslında, ciddi güvenlik açıklarını gidermeyi amaçlayan planlı bir bakım için kötü bir zamanlama. Ancak, sektördeki korkutucu koşullar göz önüne alındığında, açılış biraz gecikerek kademeli şekilde olacaktır" dedi.

FTX İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞTU

Kripto para borsası FTX cuma günü ABD’de iflas koruması için başvuruda bulunmuş, şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried istifa etmişti. FTX’in varlıklarının saldırıya uğradığını ve borsanın ticaret kolu Alameda’yı desteklemek için müşteri fonlarını kullandığını kabul etmişti.