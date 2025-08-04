Bir sigara grubu daha zamlandı: Fiyatlar 120 TL'ye kadar yükseldi!

Son dönemde JTI, BAT ve Imperial Tobacco gruplarına yapılan fiyat artışlarının ardından bir zam haberi de Philip Morris grubundan geldi. Böylece sigara fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket sürüyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Philip Morris grubuna ait sigara markalarında fiyat artışı yaşandığını duyurdu.

EN UCUZ SİGARA 90 TL'YE YÜKSELDİ

Yapılan son zamla birlikte Philip Morris grubunda en düşük sigara fiyatı 90 TL, en yüksek fiyat ise 120 TL seviyesine çıktı.

GÜNCEL PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARI

PARLIAMENT

Night Blue Pack / Long (Uzun): 100 TL

100 TL Aqua Blue Slims: 100 TL

100 TL Night Blue / Aqua Blue / Reserve: 95 TL

95 TL Midnight Blue: 94 TL

MARLBORO

Red Long: 97 TL

97 TL Red / Touch: 95 TL

95 TL Touch Blue / Gray / Gray Rcb / White: 95 TL

95 TL Edge: 93 TL

93 TL Edge Slims: 92 TL

92 TL Edge Blue / Sky: 90 TL

90 TL Roll 50: 120 TL

MURATTI

Muratti: 92 TL

92 TL Muratti Blu: 91 TL

LARK

Lark: 91 TL

CHESTERFIELD

Chesterfield: 90 TL

L&M