Bir sigara grubuna daha zam geldi: Fiyatlar geçen hafta artırılmıştı!

Sigara fiyatlarındaki artış tüm markalara yayılarak devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Imperial Tobacco grubuna da zam yapıldığını açıkladı.

PM, CB VE JTI GRUPLARINA ZAM GELMİŞTİ

Geçen hafta PM grubundaki fiyat artışları 16 Ekim’de yürürlüğe girmiş, ardından CB ve JTİ gruplarındaki zamlar 17 Ekim itibarıyla uygulanmaya başlamıştı. Böylece piyasadaki neredeyse tüm sigara markalarında fiyatlar yeniden değişmiş oldu.

IMPERIAL TOBACCO ÜRÜNLERİNE ZAM

20 Ekim itibarıyla zam furyasına Imperial Tobacco grubu da katıldı. Yeni listeye göre grubun en ucuz sigarası 88 TL, en pahalı ürünü ise 105 TL’ye yükseldi.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI