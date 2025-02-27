Bir türlü bitmeyen nükleer santralı inşaatında kötü koşullar iş bıraktırdı: Akkuyu'da işçiler isyanda
Mersin’de inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nda kötü çalışma koşulları, ödenmeyen maaşlar ve son olarak yemeklerle ilgili sorunlar yüzünden işçiler zor durumda.
Rus Rosatom’un yerli ortağı İçtaş bünyesinde çalışan işçiler denetimsizlik ve baskılar nedeniyle bir günlük iş bıraktı. Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nda iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak santralde çalışan işçilerin yemeğinden prezarvatif çıktı. Yaşanan sorunları inşaatta çalışan işçilerle görüştük. Çalışma şartlarının son derece kötü olduğunu söyleyen br işçi durumu “Santralın içi cezaevi gibi” sözleriyle özetliyor ve şunları söylüyor:
ÜÇ BİN KİŞİ ATILDI
“Birçok işçinin yemeklerden zehirlendiği oldu. İşten çıkarıldığını sabah mesaiye geldiğinde kartının geçersiz olmasıyla öğrenen arkadaşlarımız var. Yalnızca yılbaşından beri üç binden fazla kişi bu durumu yaşadı” diyor. Başka bir işçi ise yaşadıklarını şöyle özetliyor:
“Şikâyetlerimizi dile getirdiğimizde yetkililerden şirketin küçülmeye gittiği ve Rus firmadan ödenek alınmadığı gerekçelerini duyuyoruz. Saha polisleri Rus ve Özbek işçileri birçok konuda tolere ederken Türklere her fırsatta 8 bin liraya varan cezalar kesiyorlar. Onlar maaşlarını dolar üzerinden alırken biz Türk Lirası üzerinden, gecikmeli ve eksik alıyoruz. Kendi ülkemizde sığınmacı gibi hissediyoruz.”
Patronların Ensesindeyiz Mücadele ve Dayanışma Ağı avukatlarından Derya Demir ise inşaatın başından itibaren temel insan haklarına aykırı bir şekilde işçi çalıştırıldığına dikkat çekiyor. Demir, “Telefonlarımız, bir gün binlerce işçinin yemeklerden zehirlenmesi ile çalıyor, başka bir gün menenjit salgını, iş kazalarıyla çalıyor. Maaşlarını aylarca alamayan işçilerin ihbarlarıyla dolu telefonlarımız. Saha polisi diye yasalarımızda olmayan bir uygulama var. Keyfi maaştan kesme tutanakları tutup işçilerin fazla mesailerini ya da ücretlerini gasp ediyor patronlar. Savunma almadan maaş kesemezsiniz, bir de o kestikleri para cezalarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili hesabına aktarıyorlar mı? Denetleniyor mu?”
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