Bireysel emeklilik birikimleri, artık ‘alacağın devri’yle teminata dönüştü: BES’le kredi başladı

Yayınlanma: 11.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.06.2024 - 04:00

Bireysel emeklilik sistemiyle (BES) ilgili yeni düzenlemeler devreye girmeye başladı.

Bu kapsamda, Haziran 2024 ile birlikte gönüllü BES katılımcıları, sözleşmelerini sonlandırmadan hesaplarındaki birikimlerini devlet katkısı hariç şekilde bankalara devrederek kredi kullanabilir hale geldi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) 2. Başkanı Mehmet Verim, şu noktaya dikkat çekti:

“Bankalar, Emeklilik Gözetim Merkezi’nce geliştirilen sistem aracılığıyla kredi kullanacak katılımcıların BES birikimlerine dair gerekli sorgulamaları yapabilecek. Alacağın devri sözleşmesinin onaylanması halinde bankalar, çekilen kredinin yüzde 20 fazlasına kadar tutarı, örneğin 100 milyar liralık kredi için 120 milyar lirayı teminat olarak isteyecek. Bu tutar kredi yükümlülükleri tamamlanana kadar kurumumuz tarafından belirlenen ve bankaların seçeceği emeklilik yatırım fonuna (temlik fonu) devredilecek.”

ÖNCE İHTİYAÇ KREDİSİ

Ayrıca alacağını bankaya devreden katılımcının devir sözleşmesi tamamlanana kadar birikimlerini başka şirketlere aktaramayacağını da anımsatan Verim, “Kredi borcu ödendiğinde alacağın devri sözleşmesi sona erecek ve temlik fonunda yer alan tutarlar bu fondan çıkıp yine katılımcının tercih ettiği fonlara yönlendirilecek. Kredi borcu ödenmediğinde ise banka blokeli şekilde temlik fonunda değerlenen payların satışını talep ediyor. Satılan fon paylarından elde edilen tutarla banka alacağını alıyor, kalan tutar olursa yine katılımcının BES hesabına aktarılıyor” dedi.

Kredi çekenlerin birikimlerinin belli bir süre aktarılacağı iki adet alacağın devri fonu kuruldu. Bu fonlarından birini kuran ve yönetecek olan Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay, bu yeni sistemle BES’in daha da büyüyeceğine inandıklarını belirtti.

Atalay şöyle konuştu:

“Bu uygulama ilk aşamada yalnızca ihtiyaç kredileri için geçerli olacak. Söz konusu düzenlemenin kişilerin BES’ten ayrılma oranında düşüş yaratmasını bekliyoruz.

