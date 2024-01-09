Bireysel emeklilik sistemindeki kişilerin sayısı 2023 sonunda 16 milyona çıktı: BES ‘çocuk’la büyüdü

Yayınlanma: 09.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.01.2024 - 04:00

Yeni yıla, emeklilik şirketleriyle imzalanan sözleşmeleri bankalara teminat gösterme olanağı gibi yeni uygulamalarla giren bireysel emeklilik sistemi (BES), 2023 önemli bir net girişe sahne oldu.

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) verilerine göre 2023 sonu itibarıyla 2022 sonuna kıyasla gönüllü BES’teki toplam net katılımcı sayısı 782 bin 557 kişi artarak 8 milyon 673 bin 863 oldu. Bu kapsamda 18 yaş altı kesim için uygulamaya sokulan çocuklu BES’teki katılımcı sayısı da 421 bin 877 kişi artarak 1 milyon 16 bin 41’e çıktı. Önümüzdeki dönemde “tamamlayıcı emeklilik sistemi”ne dönüştürülmesi hedeflenen otomatik BES’teki çalışan sayısı ise net 583 bin 609 kişi artışla 7 milyon 303 bin

50’ye ulaştı. Böylece BES’teki toplam katılımcı ve çalışan sayısı 2023 sonu itibarıyla 15 milyon 976 bin 913 kişiye ulaştı. Ayrıca günlük açıklanan verilere göre 4 Ocak tarihi itibarıyla da bu 16 milyonu aştı. Yine EGM verilerine göre 2023 sonu itibarıyla devlet katkısı dahil fon tutarı gönüllü BES’te 703.3 milyar lira, bu kapsamda çocuklu BES’te 12.5 milyar lira oldu. Otomatik BES’teki toplam fon tutarı da 53.2 milyar liraya yükseldi.

HEDEF 1.3 TRİLYON TL

HDI Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, bu yıl gündemin ilk sıralarında yer alacak başlıkların “Temlik hakkı, kısmi çekiş uygulaması, tamamlayıcı emeklilik sistemi ve üniversitelerde okuyan 25 yaş altı gençler için özel BES uygulaması” olacağına işaret ederken “25 yaş altı düzenlemesi 7 milyona yakın üniversite öğrencisini kapsayacak. Sisteme girecek öğrenciler katkı payı adı altında herhangi bir ödeme yapmayacak” dedi. Steel Sigorta ve Brokerlik Üst Yöneticisi Abdullah Özcan ise BES’te 2024 yılı toplam fon büyüklüğü hedefinin 1.3 trilyon TL olduğunu anımsattı. Özcan, bu yıl uygulanmaya başlayan ve başlayacak olan yeniliklerle birlikte BES’in yıldızının daha da parlayacağını söyledi.

‘ORTAK BİR KURUM KÜLTÜRÜ YARATMAK ÖNEMLİ’

ANA Sigorta’nın, “Great Place To Work Sertifikası” aldığı açıklandı. Bu sertifikanın “güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, takım ruhu, gurur” başlıklı değerlendirmeler sonucunda verildiğini belirten

ANA Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Canan Yılmaz, şuna vurgu yaptı: “Çalışma arkadaşlarımızın yüzde 99’u şirketimizi harika bir işyeri olarak tanımladı. Bu aynı zamanda çalışan memnuniyeti ve ortak bir kurum kültürü yaratmak için elbirliğiyle yürüttüğümüz çalışmaların hepimiz tarafından benimsendiğinin bir göstergesi.”

‘SİGORTAYA ERİŞİM HER NOKTADA KOLAYLAŞMALI’

Polaris Sigorta ve Reasürans Brokerlik Hizmetleri’nin, dijital platformu “Osigo” ile şirketlere sigorta ürünleri özelinde entegrasyon hizmeti sunduğu açıklandı. Bu sistemle ister internet sitesi ister mobil uygulamadan seyahat sağlık sigortası, DASK, konut sigortası, trafik sigortası ve kasko yaptırılabiliyor.

Polaris Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi Yalın Kılıç, “Sigortacılığı dijital ortamın konforunda müşteriye ulaştırma hedefi ile yola çıkarak her noktada ulaşılabilir yapabilmek adına bu platformu kurduk” dedi.

SİGORTA TÜFE’DE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 30.77 OLDU

TÜİK’in Aralık 2023 ile ilgili açıkladığı tüketici enflasyonunun (TÜFE) detayları, sağlık sigortasındaki fiyat sorunlarını öne çıkardı.

TÜİK’in sepetinde yer alan sigorta branşlarının ortalamasına göre “Sigorta TÜFE”, Aralık 2023’te önceki aya (aylık) kıyasla yüzde 1.45, Aralık 2022’ye (yıllık) kıyasla yüzde 30.77 arttı. Yıllık artış önceki ay yüzde 33.86 idi. Alt sigorta branşları açısından aylık bazda fiyat artışları konutta yüzde 0.47, sağlıkta yüzde 2.31 ve ulaştırmada yüzde 1.43. Yıllık artışlar ise konutta yüzde 5, sağlıkta yüzde 49.73 ve ulaştımada yüzde 31.44 oldu.

BROKER PAZARINDA 13.4 MİLYAR DOLARLIK BİRLEŞME

Risk, emeklilik ve sağlıkta profesyonel hizmetler sunan Aon’un, varlık ve emeklilik planı danışmanı olan NFP’yi satın almak için kesin bir anlaşma imzaladığı açıklandı. Buna göre Aon, NFP’yi yaklaşık 13.4 milyar dolar bedel karşılığında satın alacak. Bu bedelin 7 milyar dolarını nakit, 6.4 milyar dolarını ise Aon hissesi ile finanse edecek. Aon bu satın alma ile orta ölçekli müşteri pazarında daha etkin olmayı hedefliyor.

İLK 10 AYDA 41 MİLYON DOLAR ‘YABANCI’ GELDİ

Merkez Bankası’nın Ekim 2023 ile ilgili yayımladığı ödemeler dengesi bilançosuna göre yurtdışındaki yerleşik kişilerin “sigorta, reasürans ve emeklilik fonları” sektörüne yaptığı doğrudan yatırımların büyüklüğü ilk 10 ayda 41 milyon dolar oldu. Bu tutar Ocak-Ekim 2022’de 56 milyon dolardı. Sadece Ekim 2023’te ise 23 milyon dolar oldu. Sektöre 2002 ile 2022 arasında giren yabancı sermaye ise 8.4 milyar dolar düzeyinde.

‘GENÇLERE, SEKTÖRDE SÖZ HAKKI VERİYORUZ’

Anadolu Sigorta’nın bu yıl yedincisini düzenlediği “hackathon” etkinliğine 56 takım katılırken Viki Grubu “AS’lı Robot ve Müşteri Şikâyetlerinin Yönetilmesi” projesiyle birinci, Blocksure Grubu Blockchain teknolojisi kullanarak “Müşteri Sadakat Programı” projesiyle ikinci oldu. Bu gruplara para ödülü de verildi.

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gören, artık geleneksel hale gelen bu etkinlik sayesinde gençlere sigortacılık dünyasında söz hakkı verme şansı bulduklarını aktardı. Gören, özellikle şu noktaya dikkat çekti: “Dijitalleşme alanındaki yatırımlarımızı gençlerle buluştuğumuz hackathon ile güçlendirerek sektörümüzde değişen müşteri beklentilerini karşılamak için öncü bir rol üstleniyoruz.”

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