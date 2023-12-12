Bireysel emeklilik sözleşmeleri, 1 Ocak’tan itibaren teminat gösterilebilecek: BES’le kredi başlıyor

Yayınlanma: 12.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.12.2023 - 04:00

Bireysel emeklilik sisteminin (BES) uzun vadeli bir tasarruf aracı olmasını özendirmek için yürütülen çalışmalar kapsamında gündeme gelen ve sistemden çıkmadan birikimleri teminat gösterme olanağı sağlayan düzenleme artık gün sayıyor. Bu kapsamda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), bu uygulamanın önünü açan “Bireysel Emeklilik Sözleşmesinden Kaynaklı Alacağın Devri Hakkında Genelge”sini 1 Ocak 2024’ten itibaren yürürlüğe girmek şartıyla yayımladı. Buna göre BES’teki katılımcılar, bu tür sözleşmelerden kaynaklı alacaklarının tamamı veya bir kısmını bankalara devredebilecek.

ÖZEL FON OLACAK

Ancak devlet katkısı bu devre konu olmayacak. Bu sistemin tüm işleyişini ise Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) yürütecek. Genelgede öne çıkan diğer detaylar şöyle:

Başvuru üzerine EGM ile anlaşma yapmış bankalar, katılımcının da rızasını alarak talep edilen krediye uygun ve yeterli BES birikimi olup olmadığını EGM üzerinden sorgulayabilecek.

Katılımcı ile banka arasında sözleşme imzalanması sonrası ise EGM, bu kişiye ait devredilecek tutarın “alacağın devri fonu”nda yatırıma yönlendirilmesi için ilgili şirketlere fon değişikliği talebi iletecek.

Kredi kullanımı sonrası ise banka alacağın devri sözleşmesine konu borcun kapandığı veya farklı bir nedenle sona erdiği bilgisini de yine EGM’ye bildirecek. Ancak alacağını devreden katılımcının birbirini izleyen en az iki taksitinde temerrüde düşmesi durumunda, banka bu kişiye en az 30 gün süre vererek hemen ödeme (muacceliyet) isteyecek. Katılımcı bu ödemeyi yapmazsa tüm kredi taksitleri bu hale gelecek. İlgili katılımcının vefatı halinde ise kredi borcu alacağın devri fonundan karşılanacak.

15.9 MİLYON KİŞİ

EGM’nin güncel verilerine göre halen gönüllü BES’te 78.5 milyar lirası devlet katkısı olmak üzere 674.2 milyar lira, otomatik BES’te ise 3.3 milyar lirası devlet katkısı olmak üzere 51.3 milyar liralık fon büyüklüğü bulunuyor. Katılımcı ve çalışan sayısı da 15 milyon 934 bin 666 kişiye ulaştı.

‘BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE UZUN VADELİ BAKILMALI’

AgeSA Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Fırat Kuruca, bireysel emeklilik sisteminin (BES) zor zamanlar için bir kalkan etkisi oluşturduğunu belirtti.

BES’in 20. kuruluş yılı kapsamında bir toplantı düzenleyen Kuruca, Türkiye’nin “yaşlanan ülke” statüsüne gelişmiş ülke örneklerinden farklı olarak daha hızla yaklaştığını vurguladı. Bu nedenle emeklilik dönemine hazırlığın daha önemli hale geldiğini ifade eden Kuruca, şöyle devam etti: “Olgunluk konusunda gelişen BES, bu hazırlığın en önemli araçlarından biri. Bugün 16 milyon kişi sistemde. Bunu daha da artırmalıyız. Ayrıca BES fonları, dış kaynak ihtiyacı yüksek ülkemiz açısından da büyük önem taşıyor. BES’in bir tasarruf ve yatırım aracı olarak son beş yılda enflasyonun üzerinde yüzde 200 reel getiri sağladığı da unutulmamalı.” 2024’te devreye girmesi beklenen “tamamlayıcı emeklilik”in sürece destek vereceğini ifade eden Kuruca, ancak bu sisteminin doğru kurgulanması ve iletişiminin doğru yapılmasının büyük önem taşıdığını kaydetti. Şirketiyle ilgili de bilgi veren Kuruca, yeni yılda BES ve hayat sigortası alanındaki lider konumlarını daha da güçlendireceklerini söyledi.

MELLCE VE GRI’DEKİ KASKO İÇİN ‘TAVSİYE’

Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu, Mellce Karşılıklı Sigorta Kooperatifi ve GRI Sigorta’nın “Güvence Hesabı”na devri sonrası özel bir tavsiye kararı aldığını açıkladı.

Buna göre bu şirketlerde kaskosu bulunan sigortalıların gelişmelerden asgari düzeyde etkilenmesi ve sigortalılıklarının devamını sağlamak üzere, iptale konu kasko poliçelerinin üye diğer şirketlerce yenilenmesinde telafi edici plana uyulması, bunun için Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından hazırlanan poliçe bazlı çalışma altyapısının kullanılması ve bu sistemle belirlenecek indirim tutarlarının uygulanması istendi.

‘KEFALET’TE TEMİNAT YETKİSİNE DİKKAT!

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sahte kefalet senetlerinin engellenebilmesi için bunların gerçekliğinin kontrol edilmesine dikkat çekti. Senetlerin, SBM’nin “Sigortam360” uygulamasıyla sorgulanabileceğini belirten SEDDK, ayrıca senet üzerinde mutlaka teminatı veren sigorta şirketinin unvanının yer alması gerektiğini, acente ile brokerlerin bu tür bir yetkisi olmadığını anımsattı.

‘YOLLARDAKİ KAZALARI AZALTMAK GÖREVİMİZ’

Trafik kazalarının azaltılması amacıyla ticari araç kullanacak olan şoförlerin Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu alma zorunluluğunun büyük önem taşıdığını belirten Koru Sigorta Genel Müdürü Kasım Yılmaz, şu çağrıyı yaptı: “Bu şoförlerde raporun olmaması halinde kasko hasarlarında teminat vermemek veya trafik hasarlarında sürücü ve işletene rücu işlemini başlatmak toplumsal olarak görevimiz olmalı” dedi.

ATALAY: MARKA İTİBARINI GÜÇLENDİRMEK ÖNEMLİ

Anadolu Hayat Emeklilik’in, “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri” araştırmasında BES sektörünün en beğenilen şirketi olduğu açıklandı.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay, “Şirketimizin finansal performansını her yıl artırmaya devam ederken marka itibarımızı da güçlendirmek bizim için oldukça önem taşıyor. Global ve ulusal ölçekte aldığımız ödüller, başarılarımızın kıymetli bir tescilini oluşturuyor” dedi. 24. yılına ulaşan bu ödül programı Capital dergisi öncülüğünde, Deutsche Telekom ile Zenna Araştırma ve Danışmanlık işbirliğiyle düzenleniyor.

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