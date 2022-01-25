Bireysel kredilerde 1 trilyon eşiği aşıldı: Ödeyemiyoruz!

25 Ocak 2022 Salı, 11:43

Türkiye Bankalar Birliği’nin(TBB) kasım verilerine göre banka ve finansal şirketlerden bireysel kredi ve kredi kartı borç tutarı ilk kez 1 trilyon 17 milyar liraya ulaştı. Bireysel kredilerin yüzde 46'sını ihtiyaç kredileri, yüzde 30'unu konut kredileri yüzde 19'unu kredi kartları ve yüzde 5'ini taşıt kredileri oluşturdu.

34.8 milyon kişi bireysel kredi kullanırken kişi başı ortalama kredi bakiyesi de 29.2 bin düzeyine çıktı.

5 AYDA TERSİNE DÖNDÜ

Dünya gazetesinden Şebnem Turhan'ın haberine göre, TBB verilerine göre bireysel kredi ve kart borcunda konut ve taşıtta kullanan kişi sayısında gerileme yaşansa da ihtiyaç kredisi ve kart borcunda yükseliş oldu. İhtiyaç kredisi kullanan kişi sayısı geçen yıl nisan ayından bu yana düşüş trendine girerken eylül ayıyla birlikte yeniden yönünü yukarı döndü.

Merkez Bankası'nın politika faizinde indirim sinyalini ayın başında verdiği ve eylül toplantısında da ilk indirimi yaptığı aydı. Bu ayın ardından eylülde tüketici enflasyonunda artış hızlandı. İhtiyaç kredisi bakiyesi ise büyümesini hiç ara vermeden sürdürdü ve kasım itibariyle 467 milyar liraya yükseldi. Aralık ve ocak aylarında da bu artış sürdü.

ÖDEYEMİYORUZ

TBB verilerine göre bireysel kredi ve kart borcunda takibe dönüşüm yüzde 2,6 seviyesine çıktı. BDDK'nın sağladığı erteleme avantajının ilk adımı eylül itibariyle kaldırılmıştı. Kasımda ise takibe dönüşüm oranı yüzde 2,6'ya yükseldi. Ekimde yüzde 2,4, eylülde ise yüzde 2,3 seviyesindeydi.

Konut kredilerinde tasfiye olacak alacakların konut kredisine oranı yüzde 0,3 olurken taşıt kredilerinde ise yüzde 1,9'a çıktı. Ekimde yüzde 1,8, eylülde ise yüzde 1,7 seviyesindeydi. İhtiyaç kredisi ve kartta ise takibe düşen alacak oranı yüzde 3,7 seviyesinde. Bu oran da eylül ve ekimde yüzde 3,4 seviyesinde bulunuyordu.