Bireysel kredilerde 1 trilyon eşiği aşıldı: Ödeyemiyoruz!
Bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesi Kasım 2021 döneminde 1 trilyon 17 milyar liraya yükseldi ve ilk kez 1 trilyon lira eşiği aşıldı. Ayrıca 34.8 milyon kişi bireysel kredi kullanırken kişi başı ortalama kredi bakiyesi de 29.2 bin TL'ye kadar çıktı.
Türkiye Bankalar Birliği’nin(TBB) kasım verilerine göre banka ve finansal şirketlerden bireysel kredi ve kredi kartı borç tutarı ilk kez 1 trilyon 17 milyar liraya ulaştı. Bireysel kredilerin yüzde 46'sını ihtiyaç kredileri, yüzde 30'unu konut kredileri yüzde 19'unu kredi kartları ve yüzde 5'ini taşıt kredileri oluşturdu.
34.8 milyon kişi bireysel kredi kullanırken kişi başı ortalama kredi bakiyesi de 29.2 bin düzeyine çıktı.
5 AYDA TERSİNE DÖNDÜ
Dünya gazetesinden Şebnem Turhan'ın haberine göre, TBB verilerine göre bireysel kredi ve kart borcunda konut ve taşıtta kullanan kişi sayısında gerileme yaşansa da ihtiyaç kredisi ve kart borcunda yükseliş oldu. İhtiyaç kredisi kullanan kişi sayısı geçen yıl nisan ayından bu yana düşüş trendine girerken eylül ayıyla birlikte yeniden yönünü yukarı döndü.
Merkez Bankası'nın politika faizinde indirim sinyalini ayın başında verdiği ve eylül toplantısında da ilk indirimi yaptığı aydı. Bu ayın ardından eylülde tüketici enflasyonunda artış hızlandı. İhtiyaç kredisi bakiyesi ise büyümesini hiç ara vermeden sürdürdü ve kasım itibariyle 467 milyar liraya yükseldi. Aralık ve ocak aylarında da bu artış sürdü.
ÖDEYEMİYORUZ
TBB verilerine göre bireysel kredi ve kart borcunda takibe dönüşüm yüzde 2,6 seviyesine çıktı. BDDK'nın sağladığı erteleme avantajının ilk adımı eylül itibariyle kaldırılmıştı. Kasımda ise takibe dönüşüm oranı yüzde 2,6'ya yükseldi. Ekimde yüzde 2,4, eylülde ise yüzde 2,3 seviyesindeydi.
Konut kredilerinde tasfiye olacak alacakların konut kredisine oranı yüzde 0,3 olurken taşıt kredilerinde ise yüzde 1,9'a çıktı. Ekimde yüzde 1,8, eylülde ise yüzde 1,7 seviyesindeydi. İhtiyaç kredisi ve kartta ise takibe düşen alacak oranı yüzde 3,7 seviyesinde. Bu oran da eylül ve ekimde yüzde 3,4 seviyesinde bulunuyordu.
Video Haberler
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- THY'den yeni karar: Tüm uçuşlarını iptal etti
- Saraylar saltanatlar çöker, bir gün bu zulüm biter
- Zeytinyağını saklama koşulları nelerdir?
- Patronlar doğalgaz krizine isyan etti
- Garanti Bankası'nın Hollanda'daki iştirakine danışmanlık
- İstanbul’da yürüyen her şey dondu
- Adliye çıkışı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
- 'Su aygırları birbirlerini seslerinden tanıyor'
- 1 trilyon lira eşiği aşıldı
- Beşiktaş'tan Vida, Larin ve Güven açıklaması