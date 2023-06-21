Birlik Sağlık-Sen: Memuru maaşı, iki asgari ücret olmalı

Yayınlanma: 21.06.2023 - 16:36

Güncelleme: 21.06.2023 - 16:36

Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zammın asgari ücretin iki katı şeklinde olması gerektiğini söyledi.

Asgari ücretin 11 bin 402 TL olarak belirlenmesine pek çok memurun da sevindiğini aktaran Doğruyol. “Çünkü şu an itibariyle 11 bin 402 liranın altında maaş alan yüzbinlerce memur var. Bizce, asgari ücretin 500 dolar seviyelerine sabitlenmesi ve en düşük memur maaşının da iki asgari ücret seviyesinde sabitlenmesinde yarar vardır. Çünkü enflasyon ortamlarında bu işten en fazla zarar görenler, maalesef sabit ücretliler oluyor. Bugün devlet memurları, kendi kurumlarında çalışan işçi arkadaşlarımızın nerdeyse yüzde 50’si oranında maaş almaktadırlar. Hiçbir dönemde bu kadar adaletsiz bir dönem yaşanmadı ve hiçbir dönemde devlet memurları ikinci sınıf vatandaş konumuna getirilmedi. İşçilerimize tediye adı altında ödenen ikramiye, yol, yemek gibi ücretlerle birlikte maalesef işçilerin maaşları, memurların maaşlarından kat ve kat üzerinde olmaktadır. Bu tediyelerin maaşlara bölünmesiyle beraber bugün emin olun ki kamu kurumlarında çalışan yüzbinlerce memur, işçi kardeşlerimizin neredeyse yarısı kadar maaş almaktadır” diye konuştu.

“DEVLET MEMURLARI DEVLETİ TEMSİL EDER”

Memurun geçinemediğine dikkat çeken Doğruyol, “Asgari ücret baz alınarak, en düşük devlet memuru maaşının iki asgari ücret olarak belirlenmesinde yarar vardır. Kaldı ki pek çok memur, bugün ev kiralarının 8-10 bin lira arasında olduğu ortamda geçim sıkıntısı içerisine girmiştir ve 12-13 bin maaş alan bir memurun geçinmesi mümkün değildir. Devlet memurları devleti temsil eder, devletin somut varlıkları memurlardır ve memurların da geçim standartları ortalama geçim standartlarında olmalıdır” ifadelerini kullandı.