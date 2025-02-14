BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen serbest bırakıldı

Yayınlanma: 14.02.2025 - 16:07

Güncelleme: 14.02.2025 - 17:16

Gaziantep'te Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) Birleşik Tekstil ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) üyesi işçilerin başlattığı grev 3 fabrikada devam ederken, kentte gösteri yürüyüşleri ve benzeri etkinlikler 15 gün yasaklandı.

Yasağa karşı basın açıklaması yapmak üzere Demokrasi Meydanı'nda buluşmak isteyen işçiler, 11.00’de meydana geldiklerinde karşılarında polis barikatını buldu. İşçiler ile polis arasında bu sırada arbede yaşandı.

GÖZALTINA ALINAN SENDİKA BAŞKANI SERBEST

Düşük zamlara ve kötü çalışma koşullarına karşı iş bırakan işçilerin bugün yapacağı açıklama öncesi Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen sabah saatlerinde evinin önünden gözaltına alındı.

Eylem öncesi savcılığın talimatıyla ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan Türkmen, Başpınar Organize Sanayi Polis Merkezi'ne götürüldü.

Mehmet Türkmen'in Emniyet'teki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Türkmen, serbest bırakılmasının ardından sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Az önce serbest kaldım. Bugün Demokrasi Meydanı’na gidemedim. Patronların talimatıyla alınan hukuksuz eylem yasağı kararına, polis barikatlarına ve bütün engellemelere rağmen bugün meydana çıkmak için toplanan, bu kölelik ve sefalet düzenine teslim olmayacağız diyen, sendikamızın önünde toplanarak bu saate kadar bekleyen Başpınar işçileri başta olmak üzere, dayanışma gösteren, arayan, soran herkese teşekkürler. İyiyiz, sahadayız. Mücadeleye devam!"