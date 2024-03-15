BİSAM: Açlık sınırı 16 bin lirayı, yoksulluk sınırı 55 bin lirayı geçti

Yayınlanma: 15.03.2024 - 15:25

Güncelleme: 15.03.2024 - 15:25

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırma Merkezi (BİSAM), "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Şubat 2024 Dönem Raporu"nu yayımladı.

Rapora göre; dört kişilik bir aile için açlık sınırı 16 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 55 bin lirayı geçti. Tek başına yaşayan bir kişi içinse yoksulluk sınırı 25 bin lirayı aştı.

"SAĞLIKLI BESLENMENİN AİLE BÜTÇESİNE MALİYETİ 8 BİN LİRAYI AŞTI"

Açıklamada şöyle denildi:

"Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 2 bin 385 liradır. Bu değer yetişkin bir kadın için 2 bin 276, 15-18 yaş bir genç için 2 bin 471, 4-6 yaş arası bir çocuk için 1651 liradır. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 8 bin 782 lira olarak tespit edilmiştir. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutardır. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 30 bin 379 liraya ulaşmaktadır.

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 2 bin 66 liradır. Bu değer yetişkin bir kadın için 1953, 15-18 yaş bir genç için 2 bin 129, 4-6 yaş arası bir çocuk için 1405 liradır. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 7 bin 552 lira olarak tespit edilmiştir. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutardır. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 26 bin 123 liraya ulaşmaktadır.

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) harcama gruplarına göre endeks rakamları, 2003 yıllı madde fiyatları ile İstanbul Halk Ekmek, zincir market cari ay internet fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Şubat 2024 için 16 bin 100 liradır. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutardır. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 55 bin 691 lira olarak gerçekleşmiştir.

Tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık vb. harcamalarının toplam tutarı ise en az 25 bin 568 lira olmalıdır. Buna göre tek başına yaşayan bir kişi için yoksulluk sınırı 25 bin 568 lira olarak tespit edilmiştir."

GÜNLÜK HARCAMA GEREKSİNİMİ 537 LİRA

Günlük harcamalarda Şubat 2024’de en yüksek maliyet grubunu 170,72 liralık harcama gereksinimi ile süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 109,40 lira oldu. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 124,28 liraya ulaştı. Ekmek için günlük 33,38 liralık, katı yağ ve sıvı yağ ise 30,80 liralık harcama tutarı gerektiği belirtildi. Yumurta için 10,69, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 13,40 lira belirlendi.

Daha dar bir gruplandırmaya göre ise harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 31,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 28 ile ikinci sırada yer aldı. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 23,2; ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 8,8 olarak belirlendi. Diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 8,2 oldu.

1 AYDA 3 BIİN LİRADAN FAZLA ARTIŞ

BİSAM'ın Ocak 2024'e dair raporunda dört kişilik bir aile için açlık sınırı 15 bin TL’yi geçmiş, yoksulluk sınırı ise 51 bin 998 liraya ulaşmıştı. Türkiye’de sağlıklı ve dengeli beslenmek için dört kişilik bir ailenin günlük ihtiyacı olan miktar 500 lirayı geçmişti.

Buna göre dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 1 ayda 3 bin 693 lira daha yükseldi.