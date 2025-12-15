BİSAM'dan çarpıcı rapor: Yoksulluk sınırı kritik seviyeye ulaştı!

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) raporuna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Kasım 2025 itibarıyla 27 bin 289 TL oldu. Bu tutar, yalnızca gıda için yapılması gereken minimum harcamayı ifade ediyor.

Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma ve ulaşım gibi zorunlu giderlerin de eklenmesiyle, bir ailenin aylık toplam harcamasını gösteren yoksulluk sınırı ise 94 bin 393 TL'ye yükseldi.

TEK KİŞİLİK HANELERDE YAŞAM MALİYETİ YÜKSELDİ

Raporda, tek başına yaşayan bireylerin yaşam maliyetlerine de yer verildi. Buna göre, sağlıklı ve dengeli beslenme için yapılması gereken mutfak harcamaları ile barınma, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi giderlerin toplamı en az 43 bin 882 TL oldu. Bu hesaplamayla birlikte, tek başına yaşayan bir kişi için yoksulluk sınırı 43 bin 882 TL olarak belirlendi.

GÜNLÜK GIDA HARCAMALARINDA EN PAHALI KALEMLER

Kasım 2025 döneminde günlük gıda harcamalarında en yüksek maliyet grubunu, 263 TL'lik harcama gereksinimi ile meyve ve sebze oluşturdu. İkinci sırada ise 236 TL ile süt ve süt ürünleri yer aldı.

Et, tavuk ve balık grubu için günlük yapılması gereken minimum harcama tutarı 175 TL olarak hesaplandı. Ekmek için günlük harcama tutarı 80 TL olurken, katı ve sıvı yağ grubu için bu tutar 49 TL oldu. Yumurta için 17 TL, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise günlük 23 TL harcama yapılması gerektiği belirtildi.

YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE GÜNLÜK KALORİ İHTİYACI

BİSAM, farklı yaş ve cinsiyet gruplarına göre günlük alınması gereken kalori miktarlarını da açıkladı. Rapora göre, 4-6 yaş arası bir çocuğun günlük 1963 kalori, 15-18 yaş arası bir gencin 3244 kalori alması gerekiyor. Yetişkin bir erkek için günlük kalori ihtiyacı 2953, yetişkin bir kadın için ise 2658 kalori olarak hesaplandı.