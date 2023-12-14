BİST'te 'yeni yıl' belirsizliği

Yayınlanma: 14.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.12.2023 - 03:00

Yılın son günlerinde dolar/TL 29 TL’nin üstünde yükselişini sürdürüyor. Dün 29.16’yı test etti. Borsa İstanbul 100 Endeksi ise ay başından bu yana yüzde 6’dan fazla düşüşle 7 bin 500’e kadar geriledi. Aynı dönemde BİST’ten 500 bine yakın yatırımcının da çıktığı belirtiliyor.

Özellikle borsadaki düşüş ve yatırımcı çıkışını değerlendiren Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, “Bunun birinci sebebi mevduat faizinin cazipleşmesi. İkincisi, özellikle yabancılar için Noel’in gelmesiyle riskli pozisyonların kapatılmasıdır. Tüm dünyada uluslararası fonlar bu dönemde pozisyon kapattığı için yerli yatırımcılar da bunu öngörüp çıkıyor tabii” dedi.

Üçüncü neden için küçülen imalat sanayi öncü göstergelerini işaret eden Kozanoğlu, önümüzdeki yıl ekonomide beklenen daralmanın etkisiyle şirket hisselerinin gerilediğini belirtti.

‘BU BİR ANOMALİ’

Politika faizinin 5 puan daha artacağı beklentisine dikkat çeken Prof. Dr. Evren Bolgün de şunları vurguladı:



“Bu da bugün BİST’teki 8.5 milyon olan yatırımcı sayısının seçime doğru 7 milyona inmesi anlamına gelebilir. Günlük 140 milyar TL olan işlem hacmi 70 milyara düştü. Buna karşın ülkenin kredi risk primi (CDS) seçimden bu yana yüzde 50 düştü. CDS düşerken borsaya yabancı yatırımcının gelmiyor olması bir anomalidir. Bu anomalide Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına bakış, Hamas-İsrail çatışmalarında takınılan tavır öne çıkıyor. Ayrıca yabancı Noel’de yeni pozisyon açmaz. Bir ay daha borsada likidite daralacaktır. Küçük yatırımcının izlemesi gereken yola gelince, bu dönemde profesyonel fonlar öneririm. Kendi başlarına bütün varlıklarını tek bir hisseye koymaları çok riskli olur.”

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise sosyal medya hesabından “Lütfen sosyal medyadan gördüklerinizle, bilginiz olmadan hisse senedi seçip yatırım yapmayın. Paranızı koruyun” paylaşımı yaptı.