Bitcoin, 7 haftalık zirveden döndü

2.10.2025 10:54:00
Haber Merkezi
Fed'den faiz indirim beklentilerinin artmasıyla küresel piyasalarda seyreden pozitif hava ve ABD hisse senetlerindeki rekor, kripto paraların yükselmesine sebep oldu. 7 haftanın zirvesine ulaşan Bitcoin fiyatı sonrasında kayba geri döndü.

 

 

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz indirim beklentilerini artırmasının ardından ABD hisse senetlerinin yeni rekor seviyeler görüldü.  Bu gelişmeler sonrası global piyasalarda seyreden pozitif hava kripto paralara da olumlu yansıdı.

 

Bitcoin 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra düştü.

119 bin 473 doları gören Bitcoin'in değer şu sıralarda düne göre sadece yüzde 0,9 artışla 118 bin 652 dolarda seyrediyor.

 

 

ABD'den gelen istihdam verileri piyasaların 29 Ekim toplantısında Fed'in bir faiz indirimi daha yapacağını tamamen fiyatlamasına neden oldu.

 

ABD hükümetinin kapanması, cuma günkü tarım dışı istihdam raporu da dahil olmak üzere resmi verilerin açıklanmasının ertelenebileceği anlamına geliyor.

